هام لأصحاب الهواتف النقالة: اختراع بطارية يمكن شحنها خلال ثانية واحدة ﻿

كشف علماء صينيون عن تطويرهم لنوع جديد من البطاريات الخاصة بالهواتف النقالة لها خصائص فريدة، ويمكن شحنها خلال ثانية، إضافة إلى قدرتها على العمل بشكل فعال بعد ربع مليون عملية شحن.

''شوف تيفي''

كشف علماء صينيون عن تطويرهم لنوع جديد من البطاريات الخاصة بالهواتف النقالة لها خصائص فريدة، ويمكن شحنها خلال ثانية، إضافة إلى قدرتها على العمل بشكل فعال بعد ربع مليون عملية شحن.

وحسب ما كشفت عنه وكالة الأنباء الصينية ''شينخوا'' نهاية الأسبوع المنصرم فإن فريق البحث الذي طور البطاريات الجديدة ينتمي لجامعة تشجيانغ بشرقي الصين، مشيرة إلى أن هذا النوع الجديد من البطاريات يتكون من رقائق الغرافين كأقطاب إيجابية والألومنيوم المعدني كأقطاب سلبية.

وأوضحت الوكالة الصينية بأن البطارية الصينية الجديدة يمكن أن تشحن بالكامل خلال 1.1 ثانية فقط بدلا من الانتظار لساعات كما هو معتاد حاليا، مبرزة بأن البطارية الجديدة تُبقي على 91 في المائة من قدرتها التحميلية بعد 250 ألف عملية شحن، ما يتجاوز قدرات جميع البطاريات السابقة من جهة طول عمر البطارية.