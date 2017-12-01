 توقيف 14 شخصا في أحداث شغب الديربي الشمالي بعد إصابة 12 شرطيا ﻿
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توقيف 14 شخصا في أحداث شغب الديربي الشمالي بعد إصابة 12 شرطيا

بتاريــخ : 28 دجنبر 2017 / 20:31 توقيف 14 شخصا في أحداث شغب الديربي الشمالي بعد إصابة 12 شرطيا | مجتمع
توقيف 14 شخصا في أحداث شغب الديربي الشمالي بعد إصابة 12 شرطيا
أوقفت عناصر الشرطة بمدينة تطوان، زوال أمس الأربعاء، أربعة عشر شخصا على خلفية أحداث الشغب التي أعقبت مباراة في كرة القدم بين فريق المغرب التطواني واتحاد طنجة، وذلك برسم فعاليات البطولة الوطنية.

شـــوف تيفي:

أوقفت عناصر الشرطة بمدينة تطوان، زوال أمس الأربعاء، أربعة عشر شخصا على خلفية أحداث الشغب التي أعقبت مباراة في كرة القدم بين فريق المغرب التطواني واتحاد طنجة، وذلك برسم فعاليات البطولة الوطنية.

وأوضح مصدر أمني، بأن من بين الأشخاص الموقوفين سبعة قاصرين جرى الاحتفاظ بهم تحت المراقبة، بينما تم إيداع سبعة أشخاص رشداء تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وكان ديربي الشمال الذي جمع بين الفريقين فوق ملعب "سانية الرمل" بتطوان، قد أعقبته أعمال شغب ارتكبها بعض المشجعين خارج الملعب، حيث عمدوا إلى رشق عناصر القوة العمومية بالحجارة، مما تسبب في إصابة 12 شرطيا بجروح، فضلا عن إلحاق خسائر مادية بسبع مركبات تابعة للشرطة. وقد تم فتح بحث قضائي مع جميع الأشخاص الموقوفين، وذلك في انتظار عرضهم على أنظار العدالة فور الانتهاء من إجراءات البحث التمهيدي المنجز في هذه القضية.

 

 

 

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شـــوف تيفي المغرب أحداث شغب الديربي الشمالي

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