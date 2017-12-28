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لاعب مغربي قريب من باريس سان جيرمان

بتاريــخ : 28 دجنبر 2017 / 19:45 لاعب مغربي قريب من باريس سان جيرمان | سبور
لاعب مغربي قريب من باريس سان جيرمان
أبدى نادي باريس سان جيرمان رغبته في ضم لاعب وسط ميدان مانشيستر يونايتد المغربي-البلجيكي مروان فيلايني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة رويترز للأنباء.

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أبدى نادي باريس سان جيرمان رغبته في ضم لاعب وسط ميدان مانشيستر يونايتد المغربي-البلجيكي مروان فيلايني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة رويترز للأنباء.

ويسعى باريس سان جيرمان لإبرام صفقات انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لضم اللاعب وذلك نظرا لوجود قواعد اللعب المالي النظيف إضافة لإبرامه صفقة قياسية لضم نيمار من برشلونة الصيف الماضي إضافة لكيليان مبابي.

وكان البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد قد أعرب سابقا عن مخاوفه من احتمال رحيل فيلايني بعد أن تعرض لانتقادات من الجماهير بسبب أدائه المتذبذب منذ انضمامه من إيفرتون في 2013.

تجدر الإشارة، إلى أن المان يونايتد مدد عقد لاعبه بداية الموسم الكروي الحالي لمدة عام واحد.

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باريس سان جيرمان شوف تيفي سبور مروان فيلايني

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