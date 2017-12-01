مصطفى الخلفي يكشف معطيات هامة عن منجم الفحم : الحكومة متتبعة ومنشغلة بما يقع في جرادة ﻿

قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة مساء اليوم تعليقا على الاحتجاجات التي عرفتها منطقة جرادة عقب وفاة عاملين بعد انهيار بئر للفحم الحجري عليهما، إن الحكومة متتبعة ومنشغلة بالموضوع .

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قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة مساء اليوم تعليقا على الاحتجاجات التي عرفتها منطقة جرادة عقب وفاة عاملين بعد انهيار بئر للفحم الحجري عليهما، إن الحكومة متتبعة ومنشغلة بالموضوع .

مصطفى الخلفي أضاف في الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن وزير الطاقة والمعادن قدم معطيات دالة عن المجهود الذي يبذل في المنطقة، قبل حادث وفاة الشخصين، وذلك في تصريحات إعلامية.

وشدد الخلفي على أن المناجم مغلقة بالمنطقة منذ أزيد من 15 سنة، ومنحت رخص من أجل تثمين الإمكانات المعدنية، وأطلق مشروع لإعداد خريطة جيولوجية للمنطقة، وتم منح 10 رخص للأبحاث الجيولوجية بالمنطقة، كما توجد 58 رخصة أخرى.

وأبرز الخلفي في ختام ندوته : "هناك انشغال وعمل مستمر وسيتواصل، وهناك برامج جارية تقع عملية أجرأتها في إطار من التتبع المباشر والدقيق من طرف رئيس الحكومة الذي يتابع الأمر مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية".





