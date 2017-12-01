مباراة الأسود وصربيا مهددة بالإلغاء لهذه الأسباب ﻿

دخل الاتحاد النيجيري لكرة القدم في مفاوضات رسمية مع نظيره الصربي لبرمجة مباراة إعدادية في مارس المقبل استعدادا لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

شوف سبور

دخل الاتحاد النيجيري لكرة القدم في مفاوضات رسمية مع نظيره الصربي لبرمجة مباراة إعدادية في مارس المقبل استعدادا لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وحسب ما كشفت عنه يومية الصباح في عددها ليومه الخميس، أن مفاوضات نيجيريا مع صربيا تهدد المباراة الإعدادية المقرر إجراؤها بين صربيا والأسود يوم 23 مارس المقبل، إذ ما زال الاتحاد الصربي يماطل في توقيع الاتفاقية مع جامعة لقجع.

ويرغب مدرب المنتخب المغربي،هيرفي رونار، في برمجة مباراة أمام صربيا بالنظر إلى اعتمادها على القوة البدنية والاندفاع وهو الأسلوب الذي يلعب به المنتخب الإيراني، منافس المنتخب المغربي في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية بمونديال روسيا.