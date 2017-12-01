المنتخب المغربي للاعبين المحليين يواجه نظيره الكاميروني بدون جمهور ﻿

قرر الطاقم التقني للمنتخب الوطني المحلي برمجة مباراة الأسود المحلية ضد الكاميرون بمركب محمد الخامس في السادس من يناير المقبل بدون جمهور لرغبته في إبعاد اللاعبين عن ضغط الجمهور مع اقتراب موعد

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قرر الطاقم التقني للمنتخب الوطني المحلي برمجة مباراة الأسود المحلية ضد الكاميرون بمركب محمد الخامس في السادس من يناير المقبل بدون جمهور لرغبته في إبعاد اللاعبين عن ضغط الجمهور مع اقتراب موعد انطلاق كأس إفريقيا التي تستضيفها بلادنا في يناير وفبراير المقبلين.

وينطلق المعسكر الإعدادي للمنتخب الوطني يوم الإثنين المقبل بالصخيرات حيث سيجري المنتخب الوطني تداريبه بملحق المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وذلك حسب ما كشفت عنه يومية الصباح في عددها ليومه الخميس.

تجدر الإشارة، إلى أن السلامي اختار 30 لاعبا ضمن القائمة الأولية للمنتخب المحلي سبعة منهم من الوداد البيضاوي.