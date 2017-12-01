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وزراء ست دول عربية بينهم المغرب يبحثون قرار ترامب بشأن القدس في الأردن

بتاريــخ : 28 دجنبر 2017 / 18:40 وزراء ست دول عربية بينهم المغرب يبحثون قرار ترامب بشأن القدس في الأردن | دولي
وزراء ست دول عربية بينهم المغرب يبحثون قرار ترامب بشأن القدس في الأردن
يعتزم وزراء خارجية ست دول عربية بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيظ عقد اجتماع في الأردن يوم السادس من يناير المقبل لبحث قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة

شوف تيفي

 

يعتزم وزراء خارجية ست دول عربية بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيظ عقد اجتماع في الأردن يوم السادس من يناير المقبل لبحث قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

ونقلت وكالة ''رويترز''، عن وكالة ''الشرق الأوسط'' المصرية، تصريحا لحسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، قال ''إن الاجتماع سيضم وزراء خارجية الأردن ومصر وفلسطين والسعودية والإمارات والمغرب''، وهم أعضاء وفد الوزراء المشكل بقرار من مجلس وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الطارئ يوم التاسع من دجنبر الجاري.

يذكر أن قرار واشنطن بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها خلف الكثير من ردود الأفعال على المستوى العالمي ويمثل عدولا عن السياسة الأمريكية المتبعة منذ عقود وعن الإجماع الدولي على ضرورة ترك وضع المدينة لمفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

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