بالصور..توقيع اتفاقية شراكة بين الوزير بنعتيق والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ﻿

وقع عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، يومه الخميس، بالرباط، اتفاقية شراكة وتعاون بين الوزارة والوكالة

''شوف تيفي''

وقع عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، يومه الخميس، بالرباط، اتفاقية شراكة وتعاون بين الوزارة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

وأكد مصدر ''شوف تيفي'' أن الاتفاقية التي وقعها الوزير بنعتيق ومدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ، عبارة عن حملة إعلامية تحسيسية موجهة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، خاصة ببرنامج ''محافظتي''.

وأوضح ذات المصدر بأن هذه الاتفاقية، تهدف إلى التعريف بالخدمات الخاصة بالوكالة والتي تقدمها للجالية المغربية ومن بينها الخدمات الإلكترونية، وتبسيط العلاقة بين المواطن والإدارة، والحصول على شهادة الملكية من البوابة الإلكترونية، وتتبع مسطرة التحفيظ.