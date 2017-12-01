الأمن ينفي رواية إيواء عناصره بداخلية ثانوية الفتح بجرادة ﻿

نفى مصدر أمني بالقطع صباح اليوم الأخبار التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي وحاولت بعض الجهات ترويجها بخصوص إخلاء التلاميذ المقيمين بداخلية ثانوية الفتح بجرادة وذلك بهدف تخصيصها لإيواء عناصر

شوف تيفي:

نفى مصدر أمني بالقطع صباح اليوم الأخبار التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي وحاولت بعض الجهات ترويجها بخصوص إخلاء التلاميذ المقيمين بداخلية ثانوية الفتح بجرادة وذلك بهدف تخصيصها لإيواء عناصر الأمن الوطني.

ذات المصادر أكدت أن الاخبار التي تمت إشاعتها لا أساس لها من الصحة موضحا بأن "داخلية" ثانوية الفتح تضم جناحين للتلاميذ أحدهما خاص بالفتيات والآخر بالفتيان، وأنه لم يتم إفراغ أي قاطن من هذه المؤسسة التعليمية.

وحسب ذات المصادر فقد استنكرت الجهات الأمنية هذه الشائعات التي تحاول جهات خفية من خلالها نشر الفوضى في المنطقة خصوصا بعد الواقعة التي أودت بحياة شابين.