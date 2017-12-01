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التامك يبحث قضايا مرتبطة بالشأن السجني مع كاتب الدولة الإيطالي في العدل

بتاريــخ : 28 دجنبر 2017 / 18:00 التامك يبحث قضايا مرتبطة بالشأن السجني مع كاتب الدولة الإيطالي في العدل | بوليتيك
التامك يبحث قضايا مرتبطة بالشأن السجني مع كاتب الدولة الإيطالي في العدل
استقبل صباح اليوم محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بمقر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالرباط، السيد جينارو ميكليوري، كاتب الدولة الإيطالي في العدل.

شوف تيفي:

 

استقبل صباح اليوم محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بمقر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالرباط، السيد جينارو ميكليوري، كاتب الدولة الإيطالي في العدل.

وقد ذكر بلاغ لمندوبية السجون أن المسؤولين ناقشا عدة قضايا مرتبطة بالشأن السجني في البلدين، حيث تكلف السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج باستعراض أهم المستجدات المتعلقة بتدبير المؤسسات السجنية في المغرب، ومن خلالها التجربة المغربية في هذا المجال.

وبهذه المناسبة عبر السيد جينارو ميكليوري عن سعادته بالزيارة التي يقوم بها إلى المغرب، وعن تطلعه لتعزيز التعاون بين المندوبية العامة وكتابة الدولة في العدل المكلفة بتدبير المؤسسات السجنية بالجمهورية الإيطالية، وتبادل الخبرات بين الطرفين في هذا المجال.

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شوف تيفي محمد صالح التامك مندوبية السجون المؤسسات السجنية

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