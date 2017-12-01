 جامعة لقجع تصدر عقوبات على بعض لاعبي البطولة الوطنية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مصطفى الخلفي:العثماني لم ينته بعد من مشاورات التعديل الحكومي | بوليتيك

مصطفى الخلفي:العثماني لم ينته بعد من مشاورات التعديل الحكومي

مثير..اعتقال 5 أشخاص لابسين زي الشرطة في كازا وها أشنو وقع ليهم | حوادث و حقوق

مثير..اعتقال 5 أشخاص لابسين زي الشرطة في كازا وها أشنو وقع ليهم

الجيش المغربي يحصل على معدات عسكرية جديدة لتأمين اتصالاته الحربية أرضا وجوا | مجتمع

الجيش المغربي يحصل على معدات عسكرية جديدة لتأمين اتصالاته الحربية أرضا وجوا

بالفيديو.. هكذا ترحم الملك محمد السادس على روح والده الحسن الثاني و جده محمد الخامس | بوليتيك

بالفيديو.. هكذا ترحم الملك محمد السادس على روح والده الحسن الثاني و جده محمد الخامس

صادم وبالصور.. روسيا تهتز قبل مونديال 2018 وها أشنو وقع | دولي

صادم وبالصور.. روسيا تهتز قبل مونديال 2018 وها أشنو وقع

بعد غياب طويل.. محمد الريفي يتحدى تــرامب | ثقافة و فنون

بعد غياب طويل.. محمد الريفي يتحدى تــرامب

نسخة حكومة العثماني الثانية على المحك بعد أنباء استبعاد التقدم والاشتراكية من التشكيل الحكومي | بوليتيك

نسخة حكومة العثماني الثانية على المحك بعد أنباء استبعاد التقدم والاشتراكية من التشكيل الحكومي

الملك محمد السادس يترأس حفلا دينيا بمناسبة الذكرى 19 لرحيل والده الملك الحسن الثاني | مجتمع

الملك محمد السادس يترأس حفلا دينيا بمناسبة الذكرى 19 لرحيل والده الملك الحسن الثاني

عاجل ومؤلم.. الفاخر يقتل أما وطفلها بأيت ملول | حوادث و حقوق

عاجل ومؤلم.. الفاخر يقتل أما وطفلها بأيت ملول

باي باي 2017.. مرحى 2018

جامعة لقجع تصدر عقوبات على بعض لاعبي البطولة الوطنية

بتاريــخ : 28 دجنبر 2017 / 17:53 جامعة لقجع تصدر عقوبات على بعض لاعبي البطولة الوطنية | سبور
جامعة لقجع تصدر عقوبات على بعض لاعبي البطولة الوطنية
قررت اللجنة المركزية التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يومه الخميس بتوقيف أوسيانو تيون، لاعب فريق اتحاد طنجة لمباراتين نافذتين مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، لسلوكه غير

شوف سبور

 

قررت اللجنة المركزية التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يومه الخميس بتوقيف أوسيانو تيون، لاعب فريق اتحاد طنجة لمباراتين نافذتين مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، لسلوكه غير الرياضي في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الوداد الرياضي لحساب الجولة 12 من البطولة الوطنية الاحترافية.

تغريم نادي شباب الريف للحسيمة، مبلغ 2000 درهما لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق الوداد الرياضي، لحساب مؤجل الجولة 6 من البطولة الاحترافية.

تغريم نادي شباب الريف للحسيمة، مبلغ 2000 درهما لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق الرجاء الرياضي، لحساب فعاليات الجولة 13 من البطولة الاحترافية.

ومن جهة أخرى قررت اللجنة المركزية تغريم مجموعة من الأندية من بينها توقيف اللاعب محمد أمين مغبول، لاعب فريق رجاء بني ملال لمباراتين نافذتين.
تغريم نادي شباب بنجرير مبلغ 1500 درهما، لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق الاتحاد الإسلامي الوجدي، لحساب فعاليات الجولة 15 من البطولة الاحترافية القسم الثاني.
تغريم نادي شباب قصبة تادلة مبلغ 1500 درهما، لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق شباب المسيرة، لحساب فعاليات الجولة 15 من البطولة الاحترافية القسم الثاني.
تغريم نادي اتحاد سيدي قاسم مبلغ 1500 درهما، لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق المغرب الفاسي، لحساب فعاليات الجولة 15 من البطولة الاحترافية القسم الثاني.
تغريم نادي المغرب الرياضي الفاسي مبلغ 1500 درهما، لحصول فريقه على 5 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق اتحاد سيدي قاسم، لحساب فعاليات الجولة 15 من البطولة الاحترافية القسم الثاني.
تغريم نادي جمعية سلا مبلغ 1500 درهما، لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق الرشاد البرنوصي، لحساب فعاليات الجولة 15 من البطولة الاحترافية القسم الثاني.



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

جامعة شوف تيفي سبور بلاغات عقوبات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حصـــري..بعد تداول خبر إقالته من الوداد..الناصري يستدعي بشكل مستعجل عموتة و الأخير يرفض | سبور

حصـــري..بعد تداول خبر إقالته من الوداد..الناصري يستدعي بشكل مستعجل عموتة و الأخير يرفض

حصـري..عموتة يكشف حقيقة إقالته من الوداد | سبور

حصـري..عموتة يكشف حقيقة إقالته من الوداد

لاعب مغربي قريب من باريس سان جيرمان | سبور

لاعب مغربي قريب من باريس سان جيرمان

مباراة الأسود وصربيا مهددة بالإلغاء لهذه الأسباب | سبور

مباراة الأسود وصربيا مهددة بالإلغاء لهذه الأسباب

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو:لموت ديال الضحك مع مغربي كايبدا عندو العام الجديد حتى 2 فالشهر حيث كايشدوه البوليس | خارج البلاطو
منذ 27 دقيقة

بالفيديو:لموت ديال الضحك مع مغربي كايبدا عندو العام الجديد حتى 2 فالشهر حيث كايشدوه البوليس

بالفيديو..سياسيون و رجال أعمال متورطون في السطو على أملاك بالمليارات | شوف الصحافة

بالفيديو..سياسيون و رجال أعمال متورطون في السطو على أملاك بالمليارات

بالفيديو.. طبيا.. هاعلاش مات الطفل اللي عضاتو قطةبتطوان | خارج البلاطو

بالفيديو.. طبيا.. هاعلاش مات الطفل اللي عضاتو ''قطة''بتطوان

روبورطاج يسلط الضوء على الوقفة الاحتجاجية المنظمة بزوريخ من قبل عرب ومسلمي سويسرا ضد قرار الرئيس الامريكي ترامب | قنوات أخرى

روبورطاج يسلط الضوء على الوقفة الاحتجاجية المنظمة بزوريخ من قبل عرب ومسلمي سويسرا ضد قرار الرئيس الامريكي ترامب

﻿

آخر المستجدات

مصطفى الخلفي:العثماني لم ينته بعد من مشاورات التعديل الحكومي | بوليتيك
منذ 36 دقيقة

مصطفى الخلفي:العثماني لم ينته بعد من مشاورات التعديل الحكومي

مثير..اعتقال 5 أشخاص لابسين زي الشرطة في كازا وها أشنو وقع ليهم | حوادث و حقوق

مثير..اعتقال 5 أشخاص لابسين زي الشرطة في كازا وها أشنو وقع ليهم

الجيش المغربي يحصل على معدات عسكرية جديدة لتأمين اتصالاته الحربية أرضا وجوا | مجتمع

الجيش المغربي يحصل على معدات عسكرية جديدة لتأمين اتصالاته الحربية أرضا وجوا

بالفيديو.. هكذا ترحم الملك محمد السادس على روح والده الحسن الثاني و جده محمد الخامس | بوليتيك

بالفيديو.. هكذا ترحم الملك محمد السادس على روح والده الحسن الثاني و جده محمد الخامس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.