جامعة لقجع تصدر عقوبات على بعض لاعبي البطولة الوطنية ﻿

قررت اللجنة المركزية التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يومه الخميس بتوقيف أوسيانو تيون، لاعب فريق اتحاد طنجة لمباراتين نافذتين مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، لسلوكه غير

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قررت اللجنة المركزية التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يومه الخميس بتوقيف أوسيانو تيون، لاعب فريق اتحاد طنجة لمباراتين نافذتين مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، لسلوكه غير الرياضي في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الوداد الرياضي لحساب الجولة 12 من البطولة الوطنية الاحترافية.

تغريم نادي شباب الريف للحسيمة، مبلغ 2000 درهما لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق الوداد الرياضي، لحساب مؤجل الجولة 6 من البطولة الاحترافية.

تغريم نادي شباب الريف للحسيمة، مبلغ 2000 درهما لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق الرجاء الرياضي، لحساب فعاليات الجولة 13 من البطولة الاحترافية.

ومن جهة أخرى قررت اللجنة المركزية تغريم مجموعة من الأندية من بينها توقيف اللاعب محمد أمين مغبول، لاعب فريق رجاء بني ملال لمباراتين نافذتين.

تغريم نادي شباب بنجرير مبلغ 1500 درهما، لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق الاتحاد الإسلامي الوجدي، لحساب فعاليات الجولة 15 من البطولة الاحترافية القسم الثاني.

تغريم نادي شباب قصبة تادلة مبلغ 1500 درهما، لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق شباب المسيرة، لحساب فعاليات الجولة 15 من البطولة الاحترافية القسم الثاني.

تغريم نادي اتحاد سيدي قاسم مبلغ 1500 درهما، لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق المغرب الفاسي، لحساب فعاليات الجولة 15 من البطولة الاحترافية القسم الثاني.

تغريم نادي المغرب الرياضي الفاسي مبلغ 1500 درهما، لحصول فريقه على 5 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق اتحاد سيدي قاسم، لحساب فعاليات الجولة 15 من البطولة الاحترافية القسم الثاني.

تغريم نادي جمعية سلا مبلغ 1500 درهما، لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق الرشاد البرنوصي، لحساب فعاليات الجولة 15 من البطولة الاحترافية القسم الثاني.





