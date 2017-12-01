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مغاربة إسرائيل والصينيون يخففون من أزمة السياحة بالجنوب !

بتاريــخ : 28 دجنبر 2017 / 17:49 مغاربة إسرائيل والصينيون يخففون من أزمة السياحة بالجنوب ! | مجتمع
مغاربة إسرائيل والصينيون يخففون من أزمة السياحة بالجنوب !
رغم تراجع نسب السياح الوافدين على المدن والمناطق الجنوبية خاصة ورززات والنواحي، الآن استعادت طيلة الأشهر الاخيرة انتعاشتها بقدوم زبناء جدد من وجهات غير مألوفة خاصة إسرائيل وأيضا الصين وبعدها

شــوف تيفي:

 

رغم تراجع نسب السياح الوافدين على المدن والمناطق الجنوبية خاصة ورززات والنواحي، الآن استعادت طيلة الأشهر الاخيرة انتعاشتها بقدوم زبناء جدد من وجهات غير مألوفة خاصة إسرائيل وأيضا الصين وبعدها دولا أوربية.

ورغم أن مغاربة إسرائيل لا يصرحون عادة بقدومهم من ذاك البلد، إلا أن مصادر محلية أكدت أنهم يتوافدون بكثرة على تلك المنطقة التي تربطهم بها علاقات تاريخية، ويضاف إليهم سياح الصين الذين تضاعفت أعدادهم مرات ومرات في الأشهر الأخيرة.

وحسب الاحصائيات إلى حدود شهر دجنبر فإن نسبة التوافق ارتفعت إلى 37 بالمائة بورزازت ، وذلك بالمقارنة مع الأشهر الموازية من السنة المنصرمة.

 

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