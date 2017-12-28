فضيحة وبالصور..وضع قنينات ''البيرا'' على رؤوس الموتى بمقبرة بمدينة بني ملال ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور التي تظهر عثور مواطنين على قنينات كحول، تم وضعها إلى جانب قبور ببني ملال.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور التي تظهر عثور مواطنين على قنينات كحول، تم وضعها إلى جانب قبور ببني ملال.

وحسب ناشري الصور فإن العديد من المعزين والمشيعين للجنائز بالمقبرة الإسلامية بأولاد أضريد ببني ملال، تفاجؤوا خلال الأسبوع الجاري بوجود قنينات ''ماء الزهر'' مغروسة فوق القبور، ما دفع بعض المواطنين إلى محاولة الكشف عن طبيعة القنينات لتبين لهم بأن الأمر يتعلق بقنينات ''بيرا''، تستخدمها الشركات المنتجة لـ ''ماء الزهر'' لوضع هذه المادة.

وفور تداول الصور وهذه المعطيات، تفاعل النشطاء بكثافة، حيث عبر العديد منهم عن غضبهم الشديد بسبب استغلال الشركات المنتجة لـ ''ماء الزهر'' للقنينات الخاصة بالكحول، واصفين وضعها وإن كان بدون قصد بمقابر المسلمين بالأمر المهين لحرمات القبور.