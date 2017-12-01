ســــكوب.. هافين غادي يدوزو اللعابة ديال المنتخب رأس السنة الجديدة ﻿

علمت '' شوف تيفي'' من مصادر مطلعة،أن أسود الأطلس سيقضون رأس السنة الجديدة 2018 بمدينة مراكش.

شــوف تيفي:

علمت " شوف تيفي" من مصادر مطلعة،أن أسود الأطلس سيقضون رأس السنة الجديدة 2018 بمدينة مراكش.

و من النجوم المغاربة الذين سيحتفلون بالمدينة الحمراء، تألقوا في تصفيات مونديال روسيا 2018 ، نبيل ضرار،فيصل فجر، المهدي بن عطية،يونس بلهندة، مبارك بوصوفة ،أشرف حكيمي ،بوحدوز و بوطيب.

و تتحول مدينة مراكش إلى عاصمة يجتمع فيها مجموعة من النجوم والمشاهير من مختلف المجالات سواء الرياضية والسياسية والاقتصادية والفنية والثقافية، والذين حطوا رحالهم في المدينة لقضاء عطلتهم والاحتفال برأس السنة الجديدة 2018.