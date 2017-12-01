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محمد أوجار: اللجوء إلى التحكيم بدل القضاء آلية فعالة لفض النزاعات التجارية

بتاريــخ : 28 دجنبر 2017 / 16:43 محمد أوجار: اللجوء إلى التحكيم بدل القضاء آلية فعالة لفض النزاعات التجارية | بوليتيك
محمد أوجار: اللجوء إلى التحكيم بدل القضاء آلية فعالة لفض النزاعات التجارية
قال محمد أوجار وزير العدل والحريات، إن تحسين مناخ الأعمال والاستثمار يتطلب التفكير في الوسائل القانونية والتنظيمية للأخذ بالوسائل البديلة في حل النزاعات، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، مضيفا

شوف تيفي:

 

قال محمد أوجار وزير العدل والحريات، إن تحسين مناخ الأعمال والاستثمار يتطلب التفكير في الوسائل القانونية والتنظيمية للأخذ بالوسائل البديلة في حل النزاعات، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، مضيفا أن ''اللجوء إلى التحكيم والوساطة كوسيلة بديلة عن القضاء التقليدي، آلية فعالة لفض النزاعات بين المتعاقدين بهدف تسهيل مأمورية قطاعات الطاقة والأعمال المصرفية والتأمين''.

كلمة الوزير جاءت في افتتاح مؤتمر القانون بالشرق الأوسط في دورته الرابعة، الذي انطلق أمس بالرباط في موضوع ''التحكيم والوساطة في الشرق الأوسط''، بالعاصمة المغربية الرباط، والذي ينظمه مركز القانون السعودي للتدريب بشراكة مع وزارة العدل المغربية.

أوجار اعتبر في كلمته كذلك أن الأنظمة القضائية عبر العالم تشكو مجموعة من النقائص كالبطء وضعف الجودة، مما يؤثر على عالم المال والأعمال والتجارة الدولية، مشددا على ''ضرورة الأخذ بالوسائل البديلة في حل المنازعات المالية كالتحكيم والوساطة سعيًا للسرعة وحفاظًا على مصالح وحقوق المتنازعين''.

وأضاف الوزير أن ''تحولات العالم المتسارعة وظهور أنواع جديدة من التجارة الدولية يفرض التفكير في آليات بديلة لحل النزاعات بين المتعاقدين لتوفير مناخ وبيئة تشجع على الاستثمار''.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يحضره عدد من وزارء العدل العرب والأفارقة والأوروبيين، ومسؤولون قضائيون وخبراء قانونيون، يناقشون قضايا التحكيم في قضايا المقاولات والإنشاءات الهندسية، وعقود النقل والطاقة والغاز، وقضايا الأعمال المصرفية والمالية والتأمين، وعقود التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي.

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