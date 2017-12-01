عاجل وهام لمستخدمي ''لوطوروت'' بمناسبة عطلة رأس السنة ﻿

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دعت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مستعملي الطريق السيار بتنظيم تنقلاتهم قبل السفر بمناسبة عطلة رأس السنة الميلادية.

''شوف تيفي''+''و م ع''

 

دعت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مستعملي الطريق السيار بتنظيم تنقلاتهم قبل السفر بمناسبة عطلة رأس السنة الميلادية.

وأوضح بلاغ للشركة، اليوم الخميس، أن شبكة الطرق السيارة ستعرف حركة سير مهمة خاصة يوم الجمعة 29 دجنبر 2017 ما بين الساعة الثالثة زوالا والعاشرة ليلا، ويوم السبت 30 دجنبر 2017 ما بين الساعة التاسعة صباحا والواحدة بعد الزوال.

وأضاف البلاغ أن الشبكة ستعرف كذلك حركة سير مهمة خلال الفترة ما بين الرابعة زوالا والعاشرة ليلا يوم الاثنين فاتح يناير 2018، الذي يصادف يوم الرجوع من عطلة رأس السنة الميلادية.

ودعت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب زبائنها إلى حسن تفهم ظروف حركة السير خلال هذه المناسبة.



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المغرب شوف تيفي عطلة رأس السنة الطريق السيار

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