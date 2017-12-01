 بالفيديو الفتى الأيقونة فوزي يحكي عن تعذيب الاحتلال له في السجن ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مصطفى الخلفي:العثماني لم ينته بعد من مشاورات التعديل الحكومي | بوليتيك

مصطفى الخلفي:العثماني لم ينته بعد من مشاورات التعديل الحكومي

مثير..اعتقال 5 أشخاص لابسين زي الشرطة في كازا وها أشنو وقع ليهم | حوادث و حقوق

مثير..اعتقال 5 أشخاص لابسين زي الشرطة في كازا وها أشنو وقع ليهم

الجيش المغربي يحصل على معدات عسكرية جديدة لتأمين اتصالاته الحربية أرضا وجوا | مجتمع

الجيش المغربي يحصل على معدات عسكرية جديدة لتأمين اتصالاته الحربية أرضا وجوا

بالفيديو.. هكذا ترحم الملك محمد السادس على روح والده الحسن الثاني و جده محمد الخامس | بوليتيك

بالفيديو.. هكذا ترحم الملك محمد السادس على روح والده الحسن الثاني و جده محمد الخامس

صادم وبالصور.. روسيا تهتز قبل مونديال 2018 وها أشنو وقع | دولي

صادم وبالصور.. روسيا تهتز قبل مونديال 2018 وها أشنو وقع

بعد غياب طويل.. محمد الريفي يتحدى تــرامب | ثقافة و فنون

بعد غياب طويل.. محمد الريفي يتحدى تــرامب

نسخة حكومة العثماني الثانية على المحك بعد أنباء استبعاد التقدم والاشتراكية من التشكيل الحكومي | بوليتيك

نسخة حكومة العثماني الثانية على المحك بعد أنباء استبعاد التقدم والاشتراكية من التشكيل الحكومي

الملك محمد السادس يترأس حفلا دينيا بمناسبة الذكرى 19 لرحيل والده الملك الحسن الثاني | مجتمع

الملك محمد السادس يترأس حفلا دينيا بمناسبة الذكرى 19 لرحيل والده الملك الحسن الثاني

عاجل ومؤلم.. الفاخر يقتل أما وطفلها بأيت ملول | حوادث و حقوق

عاجل ومؤلم.. الفاخر يقتل أما وطفلها بأيت ملول

باي باي 2017.. مرحى 2018

بالفيديو الفتى الأيقونة فوزي يحكي عن تعذيب الاحتلال له في السجن

بتاريــخ : 28 دجنبر 2017 / 16:06 بالفيديو الفتى الأيقونة فوزي يحكي عن تعذيب الاحتلال له في السجن | دولي
بالفيديو الفتى الأيقونة فوزي يحكي عن تعذيب الاحتلال له في السجن
أفرجت المحكمة العسكرية الإسرائيلية ليلة الخميس عن الفتى فوزي الجنيدي،الذي اعتقلته قوات الإحتلال في باب الزاوية وسط مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية قبل أسابيع وتم اقتياده معتقلا وهو مقيد اليدين

شوف تيفي:

 

أفرجت المحكمة العسكرية الإسرائيلية ليلة الخميس عن الفتى فوزي الجنيدي،الذي اعتقلته  قوات الإحتلال في باب الزاوية وسط مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية قبل أسابيع وتم  اقتياده معتقلا وهو مقيد اليدين ومعصوب العينين بين 23 جنديا إسرائيليا، بدت عليهم علامات خوف ورعب أكثر من المعتقل نفسه.

قرار الإفراج عن فوزي الجنيدي جاء بعد أن سحبت النيابة العسكرية الاستئناف، الذي كانت قد تقدمت به بعد أن دفعت عائلة الفتى الجنيدي كفالة مالية تقدر بثلاثة آلاف دولار.

قال الجنيدي، بعد خروجه واستقباله من طرف العائلة والأصدقاء، إنه تعرض للضرب المبرح، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اعتقاله، وتمت معاملته بشكل قاس.

وأضاف كما ورد في الفيديو المرفق بالنص : "اعتقلت من قبل قوة عسكرية وبدأت بشكل فوري بضربي، وألقوا بي على الأرض، ضربت على كل أنحاء جسدي، وعلى رأسي جلس فوقي عدة جنود داسوا علي بأرجلهم"، واستطرد: "كنت بحالة خوف شديدة، لا أعرف ما يجري لي، تم تكبيلي، ونقلي إلى أحد السجون لا أعرف أين، كنت أنزف، وجسدي يتألم".

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي الفتى الأيقونة تعذيب الاحتلال فوزي الجنيدي النيابة العسكرية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صادم وبالصور.. روسيا تهتز قبل مونديال 2018 وها أشنو وقع | دولي

صادم وبالصور.. روسيا تهتز قبل مونديال 2018 وها أشنو وقع

شاهد الإعلامي اللبناني طوني خليفة يتبرّع بدفع كفالة نور التميمي المالية للإفراج عنها من سجون الاحتلال الاسرائيلي | دولي

شاهد الإعلامي اللبناني طوني خليفة يتبرّع بدفع كفالة نور التميمي المالية للإفراج عنها من سجون الاحتلال الاسرائيلي

عاجل وبالفيديو.. هذا ما قرره المحتل الإسرائيلي في حق الأيقونة الفلسطينية عهد التميمي | دولي

عاجل وبالفيديو.. هذا ما قرره المحتل الإسرائيلي في حق الأيقونة الفلسطينية عهد التميمي

في أجواء حرب حقيقية.. شاهد ملك الأردن يشارك في مناورة عسكرية بالذخيرة الحية‎ | دولي

في أجواء حرب حقيقية.. شاهد ملك الأردن يشارك في مناورة عسكرية بالذخيرة الحية‎

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو:لموت ديال الضحك مع مغربي كايبدا عندو العام الجديد حتى 2 فالشهر حيث كايشدوه البوليس | خارج البلاطو
منذ 31 دقيقة

بالفيديو:لموت ديال الضحك مع مغربي كايبدا عندو العام الجديد حتى 2 فالشهر حيث كايشدوه البوليس

بالفيديو..سياسيون و رجال أعمال متورطون في السطو على أملاك بالمليارات | شوف الصحافة

بالفيديو..سياسيون و رجال أعمال متورطون في السطو على أملاك بالمليارات

بالفيديو.. طبيا.. هاعلاش مات الطفل اللي عضاتو قطةبتطوان | خارج البلاطو

بالفيديو.. طبيا.. هاعلاش مات الطفل اللي عضاتو ''قطة''بتطوان

روبورطاج يسلط الضوء على الوقفة الاحتجاجية المنظمة بزوريخ من قبل عرب ومسلمي سويسرا ضد قرار الرئيس الامريكي ترامب | قنوات أخرى

روبورطاج يسلط الضوء على الوقفة الاحتجاجية المنظمة بزوريخ من قبل عرب ومسلمي سويسرا ضد قرار الرئيس الامريكي ترامب

﻿

آخر المستجدات

مصطفى الخلفي:العثماني لم ينته بعد من مشاورات التعديل الحكومي | بوليتيك
منذ 40 دقيقة

مصطفى الخلفي:العثماني لم ينته بعد من مشاورات التعديل الحكومي

مثير..اعتقال 5 أشخاص لابسين زي الشرطة في كازا وها أشنو وقع ليهم | حوادث و حقوق

مثير..اعتقال 5 أشخاص لابسين زي الشرطة في كازا وها أشنو وقع ليهم

الجيش المغربي يحصل على معدات عسكرية جديدة لتأمين اتصالاته الحربية أرضا وجوا | مجتمع

الجيش المغربي يحصل على معدات عسكرية جديدة لتأمين اتصالاته الحربية أرضا وجوا

بالفيديو.. هكذا ترحم الملك محمد السادس على روح والده الحسن الثاني و جده محمد الخامس | بوليتيك

بالفيديو.. هكذا ترحم الملك محمد السادس على روح والده الحسن الثاني و جده محمد الخامس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.