بالفيديو الفتى الأيقونة فوزي يحكي عن تعذيب الاحتلال له في السجن ﻿

أفرجت المحكمة العسكرية الإسرائيلية ليلة الخميس عن الفتى فوزي الجنيدي،الذي اعتقلته قوات الإحتلال في باب الزاوية وسط مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية قبل أسابيع وتم اقتياده معتقلا وهو مقيد اليدين

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أفرجت المحكمة العسكرية الإسرائيلية ليلة الخميس عن الفتى فوزي الجنيدي،الذي اعتقلته قوات الإحتلال في باب الزاوية وسط مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية قبل أسابيع وتم اقتياده معتقلا وهو مقيد اليدين ومعصوب العينين بين 23 جنديا إسرائيليا، بدت عليهم علامات خوف ورعب أكثر من المعتقل نفسه.

قرار الإفراج عن فوزي الجنيدي جاء بعد أن سحبت النيابة العسكرية الاستئناف، الذي كانت قد تقدمت به بعد أن دفعت عائلة الفتى الجنيدي كفالة مالية تقدر بثلاثة آلاف دولار.

قال الجنيدي، بعد خروجه واستقباله من طرف العائلة والأصدقاء، إنه تعرض للضرب المبرح، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اعتقاله، وتمت معاملته بشكل قاس.

وأضاف كما ورد في الفيديو المرفق بالنص : "اعتقلت من قبل قوة عسكرية وبدأت بشكل فوري بضربي، وألقوا بي على الأرض، ضربت على كل أنحاء جسدي، وعلى رأسي جلس فوقي عدة جنود داسوا علي بأرجلهم"، واستطرد: "كنت بحالة خوف شديدة، لا أعرف ما يجري لي، تم تكبيلي، ونقلي إلى أحد السجون لا أعرف أين، كنت أنزف، وجسدي يتألم".