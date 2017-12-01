العثماني/الحموشي وأمناء الأحزاب السياسية يزورون ضريح محمد الخامس في ذكرى وفاة الملك الراحل الحسن الثاني ﻿

قام رئيس الحكومة سعد الدين العثماني زوال اليوم الخميس رفقة عدد من الوزراء وأمناء الأحزاب السياسية بزيارة ضريح المغفور له الملك الراحل محمد الخامس بمناسبة حلول الذكرى 19 لوفاة المغفور له الحسن

شوف تيفي:

قام رئيس الحكومة سعد الدين العثماني زوال اليوم الخميس رفقة عدد من الوزراء وأمناء الأحزاب السياسية بزيارة ضريح المغفور له الملك الراحل محمد الخامس بمناسبة حلول الذكرى 19 لوفاة المغفور له الحسن الثاني.

مصادر شوف تيفي رصدت إضافة إلى رئيس الحكومة وجود عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني ومصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وعزيز الرباح؛ ومحمد زيان، ومحمد صالح التامك؛ وياسين المنصوري إضافة إلى شخصيات ديبلوماسية وأخرى عسكرية.

يذكر أن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة قد قالت في بلاغ لها "إن الملك محمد السادس، سيترأس مساء اليوم بضريح محمد الخامس بمدينة الرباط، الحفل الديني الذي سيقام بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه".

وأضاف البلاغ : "ستتلى بهذه المناسبة آيات بينات من الذكر الحكيم، يليها إنشاد أمداح نبوية والختم والدعاء للملك محمد السادس ".

وسيبث هذا الحفل الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة بعد صلاة عشاء ليلة الخميس.