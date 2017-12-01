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أوباما يتغلب على ترامب وينال لقب الأكثر تقديرا في أمريكا

بتاريــخ : 28 دجنبر 2017 / 15:44 أوباما يتغلب على ترامب وينال لقب الأكثر تقديرا في أمريكا | دولي
أوباما يتغلب على ترامب وينال لقب الأكثر تقديرا في أمريكا
أظهر استطلاع للرأي قام به معهد غالوب الأمريكي تفوّق الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الأكثر تقديرا بحصوله على 17 % من الأمريكيين وجاء خلفه دونالد ترامب خلفه بفارق ثلاث نقاط (14%)، بينما حصدت

شوف تيفي:

 

أظهر استطلاع للرأي قام به معهد غالوب الأمريكي تفوّق الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الأكثر تقديرا بحصوله على 17 % من الأمريكيين وجاء خلفه دونالد ترامب خلفه بفارق ثلاث نقاط (14%)، بينما حصدت المرشحة السابقة إلى البيت الأبيض هيلاري كلينتون لقب المرأة الأكثر تقديرا.

ووفقا لمجلة فرانس بريس، فقد حلّ في المرتبة الثالثة البابا فرنسيس الذي قال 3% من الأمريكيين إنهم يعتبرونه الرجل الأكثر تقديرا بالنسبة إليهم، ليتصدر بذلك الحبر الأعظم قائمة الشخصيات الأجنبية التي ورد ذكرها في الاستطلاع.

نفس المصادر أوردت أن هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية السابقة، حازت في الاستطلاع على 9% من الأصوات، لتنال بذلك لقب المرأة التي تحظى بأكبر قدر من الإعجاب لدى الأمريكيين، وذلك للسنة الـ16 على التوالي والـ22 بصورة إجمالية.

يذكر أن معهد غالوب يجري سنويا منذ سبعة عقود هذا الاستطلاع على عينة من الأمريكيين الذين يسألهم عن الشخصية التي تحظى بأكبر قدر من الإعجاب لديهم في أي مكان من العالم سواء في الولايات المتحدة أو خارجها، ولكن بشرط أن تكون هذه الشخصية على قيد الحياة.

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شوف تيفي ترامب المرشحة الديمقراطية الشخصيات الأجنبية معهد غالوب

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