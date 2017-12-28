مثير وبالصور..قصة حب لا تصدق: مغربي تزوج بفتاة من ماليزيا ﻿

انتهت رحلة شاب مغربي يدعى ''بدر.ك'' إلى ماليزيا قبل مدة بوقوعه في حب فتاة ماليزية ، قرر الزواج بها ما غير العديد من الأمور في حياته.

''شوف تيفي''

انتهت رحلة شاب مغربي يدعى ''بدر.ك'' إلى ماليزيا قبل مدة بوقوعه في حب فتاة ماليزية ، قرر الزواج بها ما غير العديد من الأمور في حياته.

وحسب ما أورده موقع '' plurielle'' خلال شهر دجنبر الجاري، فإن المغربي وبعد وصوله إلى ماليزيا من أجل قضاء عطلته، كان أول شخص التقى به هو الفتاة ''إيفا عبد المجيد'' والتي تعمل بسيارة ''أوبرا'' وتبادلا أطراف الحديث وأرقام الهواتف كذلك.

وأشار ذات الموقع أن الشاب المغربي وبعد عودته إلى المغرب تطورت علاقته بالفتاة الماليزية من خلال الحديث المتواصل عبر تطبيق ''واتساب'' والسكايب، ما ساهم في تطور العلاقة من صداقة إلى علاقة عاطفية، مشيرا إلى أن الشاب المغربي قام برحلة ثانية إلى ماليزيا واعترف بحبه للفتاة الماليزية وطلب يدها للزواج وقد أقيم حفل الزفاف قبل أيام.