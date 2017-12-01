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هام لأصحاب السيارات..تأكيد إلغاء ملصق ''لافينييت'' على الزجاج الأمامي للسيارة..وهذا جديد الضريبة

بتاريــخ : 28 دجنبر 2017 / 15:13 هام لأصحاب السيارات..تأكيد إلغاء ملصق لافينييت على الزجاج الأمامي للسيارة..وهذا جديد الضريبة | بوليتيك
هام لأصحاب السيارات..تأكيد إلغاء ملصق ''لافينييت'' على الزجاج الأمامي للسيارة..وهذا جديد الضريبة
أعلنت المديرية العامة للضرائب، أمس الأربعاء، أنه تقرر إدماج الضريبة على المحور ضمن الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات انطلاقا من فاتح يناير 2018.

''شوف تيفي''+''و م ع''

 أعلنت المديرية العامة للضرائب، أمس الأربعاء، أنه تقرر إدماج الضريبة على المحور ضمن الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات انطلاقا من فاتح يناير 2018.

وأوضح بلاغ للمديرية أنه سيتم الإبقاء على تعريفات الأداء دون تغيير برسوم ثابتة، مضيفا أن الأداء مفتوح إلى أجل أقصاه 31 يناير 2018 بشكل كلي ودفعة واحدة.

وعلى غرار الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات، أورد البلاغ أن الضريبة الجديدة المعروفة بالفرنسية اختصارا ب (TSAV) سيتم استخلاصها من طرف المديرية العامة للضرائب.

وأشارت المديرية، إلى أنه سيتم أداء هذه الضريبة على مستوى الوكالات البنكية والشبابيك الأوتوماتيكية والمواقع البنكية الإلكترونية والتطبيقات بالهواتف الذكية ''الموبايل بانكين'' ونقط الأداء لشبكات مقدمي خدمات الدفع والمواقع الإلكترونية لمقدمي خدمات الدفع ومداخيل الإدارة الضريبية.

وأضاف البلاغ أنه سيتم مواصلة أداء هذه الضريبة برسم سنة 2017 والسنوات السابقة لدى الخزينة العامة للمملكة، مشيرا إلى إلغاء ملصق ''لافينييت'' على الزجاج الأمامي للسيارة.

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المغرب شوف تيفي الضريبة السيارات الإدارة الضريبة

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