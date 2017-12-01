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حذر الواتساب من هاته الهواتف ابتداء من سنة 2018

بتاريــخ : 28 دجنبر 2017 / 14:23 حذر الواتساب من هاته الهواتف ابتداء من سنة 2018 | نت 2.0
حذر الواتساب من هاته الهواتف ابتداء من سنة 2018
ستعرف بعض الهواتف الذكية حذر تطبيق الرسائل النصية « واتساب »ابتداء من سنة 2018.

شوف تيفي

ستعرف بعض الهواتف الذكية حذر تطبيق الرسائل النصية « واتساب »ابتداء من سنة 2018.

 وحسب ما كشفت عنه صحيفة « ميرور » البريطانية، أن تطبيق الواتساب سيتوقف عن العمل على عدد من الأجهزة يوم 31 دجنبر المقبل، ويتعلق الأمر بكل من الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل ويندوز 8 فون أو أقدم (دجنبر 2017)، الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل "بلاكبيري أو إس" (31 دجنبر 2017)، الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل "بلاكبيري 10" (31 دجنبر 2017)، هاتف نوكيا إس 60 (31 دجنبر 2017)، هاتف نوكيا إس 40 (31 دجنبر 2018)، وأخيرا جميع الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل "أندرويد 2.3.7" أو أقدم (1 فبراير 2020).

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