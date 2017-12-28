 حريق بمستودع وشركة لصناعة الأثاث الفاخرة بالخشب بشارع موريتانيا بالحي الصناعي البرنوصي +الصور ﻿
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حريق بمستودع وشركة لصناعة الأثاث الفاخرة بالخشب بشارع موريتانيا بالحي الصناعي البرنوصي +الصور

بتاريــخ : 28 دجنبر 2017 / 14:19 حريق بمستودع وشركة لصناعة الأثاث الفاخرة بالخشب بشارع موريتانيا بالحي الصناعي البرنوصي +الصور | حوادث و حقوق
حريق بمستودع وشركة لصناعة الأثاث الفاخرة بالخشب بشارع موريتانيا بالحي الصناعي البرنوصي +الصور
شب حريق مهول ليلة الأربعاء-صبيحة الخميس على الساعة الرابعة بعد منتصف الليل بمستودع شركة لصناعة الأثاث الفاخرة بالخشب بشارع موريتانيا بالحي الصناعي البرنوصي، خلف خسائر مادية جسيمة.

شوف تيفي

 شب حريق مهول ليلة الأربعاء-صبيحة الخميس على الساعة الرابعة بعد منتصف الليل بمستودع شركة لصناعة الأثاث الفاخرة بالخشب بشارع موريتانيا بالحي الصناعي البرنوصي، خلف خسائر مادية جسيمة.

وحسب مصادر شوف تيفي، فإنه وبعد اندلاع الحريق حلت بعين المكان رجال الوقاية المدنية التي عملت على إخماد الحريق.

وأضافت مصادرنا، أنه بالإضافة إلى الوقاية المدنية حل بعين المكان كل من عامل عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي والكاتب العام للعمالة ورئيس المنطقة الأمنية وجميع رؤساء الدوائر الأمنية ورؤساء السلطات المحلية بالمنطقة لتفقد الأوضاع.

‫شوف تيفي

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حوادث وحقوق شوف تيفي الحي الصناعي البرنوصي سيدي البرنوصي

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