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صادم..شخص ينتحل صفة دركي اغتصب فتاة وسط منزل أسرتها بشفشاون

بتاريــخ : 28 دجنبر 2017 / 13:05 صادم..شخص ينتحل صفة دركي اغتصب فتاة وسط منزل أسرتها بشفشاون | حوادث و حقوق
صادم..شخص ينتحل صفة دركي اغتصب فتاة وسط منزل أسرتها بشفشاون
علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن محكمة الاستئناف بمدينة تطوان، شهدت أمس الأربعاء، عقد جلسة خاصة لمتابعة شخصين بتهمة اغتصاب فتاة تحت التهديد بالسلاح الأبيض داخل منزل أسرتها بشفشاون.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن محكمة الاستئناف بمدينة تطوان، شهدت أمس الأربعاء، عقد جلسة خاصة لمتابعة شخصين بتهمة اغتصاب فتاة تحت التهديد بالسلاح الأبيض داخل منزل أسرتها بشفشاون.

وتوصلت "شوف تيفي" بنسخة من شكاية الضحية "رحمة"، تفيد من خلالها هذه الأخيرة، أنها كانت داخل منزل شقيقها بدوار بني برو جماعة سيدي فيفي إقليم شفشاون، لرعاية أطفاله بسبب تواجد زوجته بمستشفى السويسي بالرباط لتلقي العلاج، قبل أن تتفاجأ بطرق الباب من شخص قال لها إنه دركي، وبعد فتحها للباب تفاجأت بالمدعو "محمد.ا" الملقب بـ "البردوحة" وهو يهاجمها ويضع يديه في أماكن حساسة من جسدها واغتصابها، بينما تكفل صديقه "محمد.ا" الملقب بـ "الرباطي" بالحراسة له حتى أنهى عملية الاغتصاب.

وأكد المصدر ذاته أن المعنيين بالأمر المتابعين في حالة سراح لم يحضرا الجلسة ولهذا قرر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف إعادة الشكاية إلى مصالح الدرك الملكي وأمر بجلبهما خلال الجلسة المقبلة في حالة اعتقال.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي شفشاون مستشفى السويسي دركي الرباطي البردوحة

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