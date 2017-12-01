خطير..نقل 12 عنصرا من الأمن إلى المستشفى واعتقالات بعد وقوع مواجهات بين جماهير المغرب التطواني واتحاد طنجة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن مستعجلات مستشفى سانية الرمل بتطوان، استقبل مساء أمس الأربعاء، 12 عنصرا من قوات الأمن، تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة خلال المواجهات التي وقعت بين جماهير فريق المغرب

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن مستعجلات مستشفى سانية الرمل بتطوان، استقبل مساء أمس الأربعاء، 12 عنصرا من قوات الأمن، تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة خلال المواجهات التي وقعت بين جماهير فريق المغرب التطواني وجماهير اتحاد طنجة مباشرة بعد نهاية مباراة ديربي الشمال.

وأكد المصدر ذاته أن مواجهات خطيرة، وقعت بين الجماهير التطوانية والطنجاوية بواسطة الرشق بالجارة، ما أسفر عن إصابة رجال الأمن وتخريب سيارة أجرة صغيرة تقدم صاحبها بشكاية ضد جماهير اتحاد طنجة.

وأشار ذات المصدر أن 7 من رجال الأمن، مازالوا يرقدون داخل المستشفى المذكور، مبرزا في الوقت نفسه بأن ساكنة مدينة تطوان، عبرت عن غضبها الشديد لوقوع هذه المواجهات التي أثارت رعب وهلع الجميع.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة ديربي الشمال، انتهت لصالح الفريق الضيف اتحاد طنجة بهدف دون مقابل، ما جعل فريق المغرب التطواني يغرق في أسفل سبورة الترتيب.