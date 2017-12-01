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الوداد يستقبل آسفي بغيابات وعموتة يختار هذه التشكيلة للمواجهة

بتاريــخ : 28 دجنبر 2017 / 10:42 الوداد يستقبل آسفي بغيابات وعموتة يختار هذه التشكيلة للمواجهة | سبور
الوداد يستقبل آسفي بغيابات وعموتة يختار هذه التشكيلة للمواجهة
يستقبل فريق الوداد الرياضي اليوم الخميس في الساعة الثالثة عصرا فريق أولمبيك آسفي برسم الجولة 14 من بطولة اتصالات المغرب بالمركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط

شوف تيفي 

يستقبل فريق الوداد الرياضي اليوم الخميس في الساعة الثالثة عصرا فريق أولمبيك آسفي برسم الجولة 14 من بطولة اتصالات المغرب بالمركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط

وسيكون مدرب الوداد الرياضي محروما من خدمات "عبد اللطيف نصير" بعد تعرضه للإصابة في المباراة الأخيرة أمام حسنية أكادير برسم الجولة 13 والتي انتصر فيها الفريق السوسي بهدف لصفر .

وسيغيب إلى جانب نصير زميله "جمال أيت بن يدر" عن تشكيلة الفريق الأحمر في المباراة المهمة أمام أولمبيك آسفي بسبب الإصابة أيضا.

في المقابل، أبعدت غضبة الحسين عموتة، مدرب الوداد، كلا من محمد النهيري وعبد العظيم خضروف بسبب تواضع أدائهما خلال المباريات الأخيرة .

يشار أن الحسين عموتة وجه الدعوة إلى 18 لاعبا لمواجهة الفريق المسفيوي وهم "زهير العروبي" و "بدر الدين بنعاشور" و "الشيخ كومارا" و "يوسف رابح" و "زكرياء الهاشيمي" و "أمين عطوشي" و "محمد وتارا" و "ابراهيم النقاش" و "بدر كادرين" و "وليد الكرتي" و "صلاح الدين السعيدي" و "رضا هجهوج" و "محمد يوسف أولاد" و "محمد أوناجم" و "أمين تيغزوي" و "نيكيز داهو" و "إسماعيل الحداد" و "أشرف بن شرقي" .

 

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المغرب شوف سبور الوداد الرياضي أولمبيك آسفي تشكيلة

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