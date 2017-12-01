عاجل..وفاة بطل عربي في رياضة كمال الأجسام ﻿

توفى قبل قليل من يومه الخميس، الكابتن المصري محمد سعد بطل رياضة كمال الأجسام، في مستشفي الجلاء العسكري، متأثرا بإصابته بنزيف في المخ.

"شوف تيفي"

توفى قبل قليل من يومه الخميس، الكابتن المصري محمد سعد بطل رياضة كمال الأجسام، في مستشفي الجلاء العسكري، متأثرا بإصابته بنزيف في المخ.

وحسب وسائل إعلام مصرية فقد دخل بطل مصر في كمال الأجسام، الكابتن محمد سعد في غيبوبة تامة، نتيجة إصابته بنزيف في المخ، وتم احتجازه بقسم العناية المركزة بمستشفي الجلاء العسكري، حتى وفاته.

وأكد المصدر ذاته أن المتوفى ، حصل على لقب بطل مصر في كمال الأجسام في عامي 2009 و2010، كما حصل على المركز الأول في بطولة البحر المتوسط في عام 2011، وثاني العالم ببطولة إسبانيا في عام 2015.