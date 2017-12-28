بالصور..على نهج مول البندير: شاب يتخلى عن مهنة التمريض ويحترف الغناء الشعبي ﻿

بعد أشهر من ظهور عثمان مولين الملقب بـ ''مول البندير'' الحاصل على دبلوم في الهندسة، ظهر شاب آخر يدعى نبيل ناصيف، اختار التخلي عن مهنة التمريض والتفرغ للعمل في مجال الفن.

"شوف تيفي"

بعد أشهر من ظهور عثمان مولين الملقب بـ "مول البندير" الحاصل على دبلوم في الهندسة، ظهر شاب آخر يدعى نبيل ناصيف، اختار التخلي عن مهنة التمريض والتفرغ للعمل في مجال الفن.

وعبر ناصيف لـ "شوف تيفي" عن سعادته الكبيرة في العمل بمجال الفن والغناء، مشيرا إلى أنه لن يعود إلى مجال التمريض وسيواصل الغناء الشعبي حتى آخر يوم في حياته.

وأكد ناصيف الذي يعمل إلى جانب الشيخة "التراكس" بأحد الملاهي الليلية بمدينة مراكش، بأن دراسته للتمريض والعمل به كان استجابة فقط لرغبة والديه، مشيرا إلى أن حلمه كان هو الغناء ودخول عالم الفن.