بطلة المغرب في التايكواندو ترحل إلى الصين لتمثيل المغرب ﻿

تشارك لاعبة التايكواندو ''وئام ديسلام'' في أول نسخة للغراند سلام التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة التايكواندو ، والتي تنطلق يوم السبت القادم في الصين بهدف تطوير وإشعاع أكبر لرياضة التايكواندو على

شوف سبور

تشارك لاعبة التايكواندو "وئام ديسلام" في أول نسخة للغراند سلام التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة التايكواندو ، والتي تنطلق يوم السبت القادم في الصين بهدف تطوير وإشعاع أكبر لرياضة التايكواندو على المستوى العالمي.

وقد أوقعت قرعة المسابقة ممثلة المغرب " وئام ديسلام " التي تنافس في الوزن الثقيل في مواجهة البولندية "ألكسندرا كوفالكزيك" في الدور الأول وسبق للاعبة البولندية ووئام ديسلام أن تواجهتا في بطولة العالم "بموجو" هذا العام وعاد الفوز لبطلة المغرب "ديسلام" بنتيجة 9 مقابل 5 .

يذكر أنه في حالة مرور"وئام ديسلام" للدور المقبل فستكون في اختبار صعب حيث ستواجه الصينية "زهانغ شوين" بطلة أولمبياد ريو 2016 من أجل حجز مقعد في دور نصف النهائي ، وسبق أن تواجهت اللاعبتان هذه السنة في بطولة العالم في دور ربع النهائي وعاد الفوز للبطلة الصينية بنتيجة 13/6.