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عــاجل..فاجعة مؤلمة تهز الدارالبيضاء..طوبيس دخل فقهوة و من بين الإصابات واحد تقطعات ليه رجليه و بوليسي | حوادث و حقوق

عــاجل..فاجعة مؤلمة تهز الدارالبيضاء..طوبيس دخل فقهوة و من بين الإصابات واحد تقطعات ليه رجليه و

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عــاجل..فاجعة مؤلمة تهز الدارالبيضاء..طوبيس دخل فقهوة و من بين الإصابات واحد تقطعات ليه رجليه و بوليسي

بتاريــخ : 28 دجنبر 2017 / 08:39 عــاجل..فاجعة مؤلمة تهز الدارالبيضاء..طوبيس دخل فقهوة و من بين الإصابات واحد تقطعات ليه رجليه و بوليسي | حوادث و حقوق
عــاجل..فاجعة مؤلمة تهز الدارالبيضاء..طوبيس دخل فقهوة و من بين الإصابات واحد تقطعات ليه رجليه و بوليسي
علمت ''شـــوف تيفي'' أن فاجعة طرقية هزت صباح يومه الخميس مدينة الدارالبيضاء بعدما اصطدمت حافلة للنقل العمومي بمقهى و خلفت8 إصابات خطيرة.

شـــوف تيفي:

علمت "شـــوف تيفي" أن فاجعة طرقية هزت صباح يومه الخميس مدينة الدارالبيضاء بعدما اصطدمت حافلة للنقل العمومي بمقهى و خلفت8 إصابات خطيرة.

و تعود تفاصيل الواقعة عندما فقد سائق الحافلة السيطرة على مقوده لتنحرف به الحافلة و اصطدم بمقهى بمنطقة للا لة مريم بشارع ادريس الحارثي بمنطقة مولاي رشيد.

كما أصيب خلال هذا الحادث شرطي تم نقله إلى مستشفى ابن مسيك رفقة باقي الإصابات ،بينما تم نقل إصابيتين خطيرتين لرجل و سيدة دخلت في غيبوبة إلى مستشفى ابن رشد.

و من بين الإصابات الخطيرة،رجل قُطعت رجله خلال هذا الحادث المؤلم.

سنعود لكم بتفاصيل هذا الخبر بالفيديو..

‫شوف تيفي

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شــوف تيفي المغرب طوبيس دخل فقهوة حي مولاي رشيد

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