مهند يتلقى ضربة موجعة.. ويتعرض لعملية احتيال ﻿

تلقى الممثل التركي كيفانش تاتليتونغ المعروف في العالم العربي باسم « مهند » ضربة موجعة بعد تعرضه لعمية احتيال على يد محاسبه القانوني السابق شهر دجنبر الجاري.

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تلقى الممثل التركي كيفانش تاتليتونغ المعروف في العالم العربي باسم « مهند » ضربة موجعة بعد تعرضه لعمية احتيال على يد محاسبه القانوني السابق شهر دجنبر الجاري.

وحسب ما كشفت عنه مواقع عربية نقلا عن موقع ماينت التركي، فإن مهند وجد نفسه في ورطة بعدما لم يسدد محاسبه للسلطات الضريبية حوالي 3.5 مليون ليرة تركية متوجبة الدفع عن دخله السنوي.

وأضاف الموقع التركي، أن الممثل التركي كان لديه اتفاق مع محاسبه القانوني، بشأن استخراج السجلات الضريبية، وحفظ الملفات والحسابات الضريبية، وتقديم المشورة الحقوقية والمالية للاتفاقيات والعقود التي سيجريها.