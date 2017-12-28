 بالفيديو و الصور..هذه أهم الاحداث الرياضية لسنة 2017‎ ﻿
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باي باي 2017.. مرحى 2018

بالفيديو و الصور..هذه أهم الاحداث الرياضية لسنة 2017‎

بتاريــخ : 28 دجنبر 2017 / 05:33 بالفيديو و الصور..هذه أهم الاحداث الرياضية لسنة 2017‎ | سبور
بالفيديو و الصور..هذه أهم الاحداث الرياضية لسنة 2017‎
أهم الاحداث الرياضية لسنة 2017‎

+ بلوغ المنتخب المغربي دور الربع النهائي من كأس أمم إفريقيا 29 يناير 2017

+ تتويج الوداد بلقب البطولة الاحترافية " الأربعاء 17 ماي 2017"

+ تتويج الرجاء بكأس العرش " يوم السبت 18 نونبر 2017"

+ فوز الوداد بعصبة الأبطال الإفريقية " يوم السبت 4 نونبر 2017"

+ بلوغ الفتح الرباطي نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية " يوم السبت 21 أكتوبر"

+ تأهل المنتخب المغربي لكأس العالم " يوم السبت 11 نونبر 2017"

+ فوز المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة، بالميدالية الذهبية في الألعاب الفرونكفونية

+ بعد غياب 38 سنة المنتخب المغربي لكرة السلة يحتل الرتبة الرابعة في بطولة إفريقيا

+ تتويج المنتخب المغربي لكرة السلة على الكراسي ببطولة إفريقيا

+ فوز فريق جمعية سلا لكرة السلة ببطولة إفريقيا

+ المغرب يتوج بثلاثة ألقاب في البطولة الإفريقية للمواي طاي

+ تألق القفاز الوطني بنيل ياسين التابوتي لقب بطولة العالم للملاكمة للوزن الخفيف الممتاز

+ تتويج الدراجة المغربية بطلة للدورة ال23 لطواف الكوت ديفوار

 

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أهم الاحداث الرياضية لسنة 2017‎

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