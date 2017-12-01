صـــادم.. وزراء بحكومة ''العثــمانـي'' متهمون بالسـرقة ﻿

هاجم الحو المربوح من الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، وزراء بحكومة العثماني ، متهما إياهم بالسطو على الميزانية المخصصة لجهة درعة تافيلالت ، مؤكدا أن مشاريع تنموية ، بينها مستشفى ونواة

''شــوف تيفي''

هاجم الحو المربوح من الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، وزراء بحكومة العثماني ، متهما إياهم بالسطو على الميزانية المخصصة لجهة درعة تافيلالت ، مؤكدا أن مشاريع تنموية ، بينها مستشفى ونواة جامعيان، تم تحويلها إلى مشاريع أخرى بجهات تجد لها السند والحماية من قبل السلطة المركزية الرباط

وحـسب مصادر ''الصباح'' فقد قال المربوح في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة مساء أمس الثلاثاء إن الحكومة وسلطات الرباط تصر على معاقبة سكان جهة درعة تافيلالت، بحرمانهم من مشاريعهم التنموية التي أتى على ذكرها قانون المالية وتبخرت فجأة دون سابق إنذار ما سيؤدي إلى رفع درجة الاحتجاجات الاجتماعيىة.

من جانبه، انتقد رحال المكاوي من الفريق الاستقلالي غياب التوازن المجالي بين الجهات، إذ يصل الفارق بين بعضها إلى ربع قرن من التنمية مستغربا استمرار الحكومة في ضخ الملايير وتشييد المشاريع التنموية في جهتي البيضاء وطنجة بـ100 مليار درهم، وتهميش جهتي درعة تافيلالت وبني ملال خنيفرة، اللتين لا يصلهما إلا الفتات.

وانتقد عبد الرحمان الإدريسي من الفريق الحركي، غض الحكومة الطرف عن مساعدة سكان جهة تافيلالت ، ورفضها حفر نفق ''تيشكــا'' لربط شرايين الأقاليم بالطرق لنقل البضائع والسلع والأموال والمواطنين، ورفض الإدارة المركزية إرسال الأطر إلى مصالحها الخارجية طبقا لقرار إعادة الانتشار .