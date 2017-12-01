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الخطوط الملكية المغربية تطلب شراء أربع طائرات دريملاينر من بوينغ

بتاريــخ : 28 دجنبر 2017 / 04:05 الخطوط الملكية المغربية تطلب شراء أربع طائرات دريملاينر من بوينغ | اقتصاد
الخطوط الملكية المغربية تطلب شراء أربع طائرات دريملاينر من بوينغ
طلبت شركة طيران الخطوط الملكية المغربية شراء أربع طائرات 9-787 دريملاينر من صانع الطائرات الأميركي العملاق بوينغ على أن يتم تسليمها في نهاية العام المقبل، بحسب ما أعلنت الشركتان.

''شوف تيفي''

 

طلبت شركة طيران الخطوط الملكية المغربية شراء أربع طائرات 9-787 دريملاينر من صانع الطائرات الأميركي العملاق بوينغ على أن يتم تسليمها في نهاية العام المقبل، بحسب ما أعلنت الشركتان.

وحسب وكالة فرانس بريس، فقد قال بيان صادر عن بوينغ إن الطائرات الجديدة التي يبلغ سعر الواحدة منها بحسب اللوائح 1,1 مليار دولار ستسمح للناقل المغربي ''توسيع خدماته خاصة على الصعيد الدولي''.

وأفاد مسؤول في الخطوط الملكية المغربية لفرانس بريس أنه مع تسلم الطائرات ''في نهاية عام 2018'' سيصل عدد ناقلات الشركة المغربية إلى 60 طائرة.

وأضاف المسؤول ''أن أسطول الخطوط الملكية المغربية يضم خمس طائرات دريملاينر 8 اس-787، لكن هذه الطائرات الجديدة أكثر فعالية ولديها استقلالية أكبر''.

وأكدت الوكالة بأن الخطوط الملكية المغربية، تملك حاليا حوالى 3,220 موظفا وتصل رحلاتها إلى 80 وجهة في العالم، وقال رئيس الشركة عبد الحميد عدو ''طموحنا أن نصبح شركة الطيران الرائدة في إفريقيا''.

 

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