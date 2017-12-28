 مثير وبالصورة..نجم المنتخب المغربي شارك جماهير المغرب التطواني التشجيع في ديربي الشمال من المدرجات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..وزارة الصحة تمنع بيع هذا الحليب.. ردو بالكم ماتبقاوش تشريو هاد الحليب | بووز

عاجل..وزارة الصحة تمنع بيع هذا الحليب.. ردو بالكم ماتبقاوش تشريو هاد الحليب''

صادم..شخص ينتحل صفة دركي اغتصب فتاة وسط منزل أسرتها بشفشاون | حوادث و حقوق

صادم..شخص ينتحل صفة دركي اغتصب فتاة وسط منزل أسرتها بشفشاون

مشروع القطار فائق السرعة طنجة- الدار البيضاء قطع أشواطا هامة سنة 2017 | اقتصاد

مشروع القطار فائق السرعة طنجة- الدار البيضاء قطع أشواطا هامة سنة 2017

بالفيديو..شوفو أغرب الطقوس..عروسة كتعوم أمام الجميع | بووز

بالفيديو..شوفو أغرب الطقوس..عروسة كتعوم أمام الجميع

طرد إمام مغربي من فرنسا بسبب خطبة الجمعة | دولي

طرد إمام مغربي من فرنسا بسبب خطبة الجمعة

بالصور..على نهج مول البندير: شاب يتخلى عن مهنة التمريض ويحترف الغناء الشعبي | ثقافة و فنون

بالصور..على نهج مول البندير: شاب يتخلى عن مهنة التمريض ويحترف الغناء الشعبي

عاجل .. 40 قتيلا على الأقل في انفجارات كابول | دولي

عاجل .. 40 قتيلا على الأقل في انفجارات كابول

عــاجل:40 قتيلا في انفجار هز أفغانستان | دولي

عــاجل:40 قتيلا في انفجار هز أفغانستان

عــاجل..فاجعة مؤلمة تهز الدارالبيضاء..طوبيس دخل فقهوة و من بين الإصابات واحد تقطعات ليه رجليه و بوليسي | حوادث و حقوق

عــاجل..فاجعة مؤلمة تهز الدارالبيضاء..طوبيس دخل فقهوة و من بين الإصابات واحد تقطعات ليه رجليه و

باي باي 2017.. مرحى 2018

مثير وبالصورة..نجم المنتخب المغربي شارك جماهير المغرب التطواني التشجيع في ديربي الشمال من المدرجات

بتاريــخ : 28 دجنبر 2017 / 02:53 مثير وبالصورة..نجم المنتخب المغربي شارك جماهير المغرب التطواني التشجيع في ديربي الشمال من المدرجات | سبور
مثير وبالصورة..نجم المنتخب المغربي شارك جماهير المغرب التطواني التشجيع في ديربي الشمال من المدرجات
تناقلت العديد من الصفحات الفيسبوكية المشجعة لفريق المغرب التطواني، مساء يومه الأربعاء، صورة للاعب المنتخب المغربي زهير فضال والتي تم التقاطها كما قيل بمدرجات ملعب سانية الرمل خلال مشاركة فضال

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات الفيسبوكية المشجعة لفريق المغرب التطواني، مساء يومه الأربعاء، صورة للاعب المنتخب المغربي زهير فضال والتي تم التقاطها كما قيل بمدرجات ملعب سانية الرمل خلال مشاركة فضال الجماهير التطوانية في تشجيع فريقها خلال مباراة ديربي الشمال أمام فريق اتحاد طنجة.

وأكدت هذه الصفحات بأن زهير فضال لاعب فريق بيتيس الإسباني كان حاضرا بالديريي وساند فريق المغرب التطواني وفصيل الالترا المشجع للفريق.

تجدر الإشارة إلى أن ديربي الشمال انتهى لصالح فريق اتحاد طنجة الذي تمكن من الإطاحة بفريق المغرب التطواني وجعله غارقا في أسفل ترتيب البطولة الاحترافية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب زهير فضال اتحاد طنجة ديربي الشمال المغرب التطواني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خطير..نقل 12 عنصرا من الأمن إلى المستشفى واعتقالات بعد وقوع مواجهات بين جماهير المغرب التطواني واتحاد طنجة | سبور

خطير..نقل 12 عنصرا من الأمن إلى المستشفى واعتقالات بعد وقوع مواجهات بين جماهير المغرب التطواني واتحاد طنجة

الوداد يستقبل آسفي بغيابات وعموتة يختار هذه التشكيلة للمواجهة | سبور

الوداد يستقبل آسفي بغيابات وعموتة يختار هذه التشكيلة للمواجهة

عاجل..وفاة بطل عربي في رياضة كمال الأجسام | سبور

عاجل..وفاة بطل عربي في رياضة كمال الأجسام

بطلة المغرب في التايكواندو ترحل إلى الصين لتمثيل المغرب | سبور

بطلة المغرب في التايكواندو ترحل إلى الصين لتمثيل المغرب

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..بكل براءة طفلة مغربية تُقارن بين الحب بفرنسا و تركيا و المغرب | بــووز
منذ 16 دقيقة

بالفيديو..بكل براءة طفلة مغربية تُقارن بين الحب بفرنسا و تركيا و المغرب

أقوى لقطة في تاريخ التلفزيون المغربي مباشرة بعد وفاة الملك الراحل الحسن الثاني‎ | قنوات أخرى

أقوى لقطة في تاريخ التلفزيون المغربي مباشرة بعد وفاة الملك الراحل الحسن الثاني‎

بعد فرض غرامة 25 درهم..المواطنين بفاس ملتزمين بالقانون الجديد و السبب حملة تحسيسية لرجال الأمن بالعاصمة العلمية | بــووز

بعد فرض غرامة 25 درهم..المواطنين بفاس ملتزمين بالقانون الجديد و السبب حملة تحسيسية لرجال الأمن بالعاصمة العلمية

بالفيديو..تصريحات قوية بعدما دخل طوبيس فقهوى بحي للا مريم فكازا | بــووز

بالفيديو..تصريحات قوية بعدما دخل طوبيس فقهوى بحي للا مريم فكازا

﻿

آخر المستجدات

عاجل..وزارة الصحة تمنع بيع هذا الحليب.. ردو بالكم ماتبقاوش تشريو هاد الحليب | بووز
منذ 9 دقائق

عاجل..وزارة الصحة تمنع بيع هذا الحليب.. ردو بالكم ماتبقاوش تشريو هاد الحليب''

صادم..شخص ينتحل صفة دركي اغتصب فتاة وسط منزل أسرتها بشفشاون | حوادث و حقوق

صادم..شخص ينتحل صفة دركي اغتصب فتاة وسط منزل أسرتها بشفشاون

مشروع القطار فائق السرعة طنجة- الدار البيضاء قطع أشواطا هامة سنة 2017 | اقتصاد

مشروع القطار فائق السرعة طنجة- الدار البيضاء قطع أشواطا هامة سنة 2017

بالفيديو..شوفو أغرب الطقوس..عروسة كتعوم أمام الجميع | بووز

بالفيديو..شوفو أغرب الطقوس..عروسة كتعوم أمام الجميع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.