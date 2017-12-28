مثير وبالصورة..نجم المنتخب المغربي شارك جماهير المغرب التطواني التشجيع في ديربي الشمال من المدرجات ﻿

تناقلت العديد من الصفحات الفيسبوكية المشجعة لفريق المغرب التطواني، مساء يومه الأربعاء، صورة للاعب المنتخب المغربي زهير فضال والتي تم التقاطها كما قيل بمدرجات ملعب سانية الرمل خلال مشاركة فضال

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات الفيسبوكية المشجعة لفريق المغرب التطواني، مساء يومه الأربعاء، صورة للاعب المنتخب المغربي زهير فضال والتي تم التقاطها كما قيل بمدرجات ملعب سانية الرمل خلال مشاركة فضال الجماهير التطوانية في تشجيع فريقها خلال مباراة ديربي الشمال أمام فريق اتحاد طنجة.

وأكدت هذه الصفحات بأن زهير فضال لاعب فريق بيتيس الإسباني كان حاضرا بالديريي وساند فريق المغرب التطواني وفصيل الالترا المشجع للفريق.

تجدر الإشارة إلى أن ديربي الشمال انتهى لصالح فريق اتحاد طنجة الذي تمكن من الإطاحة بفريق المغرب التطواني وجعله غارقا في أسفل ترتيب البطولة الاحترافية.