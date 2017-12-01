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30 دقيقة في افتتاح الشان وهؤلاء هم المشاركون فيه

بتاريــخ : 28 دجنبر 2017 / 02:40 30 دقيقة في افتتاح الشان وهؤلاء هم المشاركون فيه | سبور
30 دقيقة في افتتاح الشان وهؤلاء هم المشاركون فيه
حددت اللجنة المنظمة لنهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين المقرر إجراؤها بالملاعب الوطنية في الفترة بين 13 يناير و 4 فبراير المقبلين، 30 دقيقة لحفل الافتتاح الذي يحتضنه المركب الرياضي محمد الخامس

شوف سبور

حددت اللجنة المنظمة لنهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين المقرر إجراؤها بالملاعب الوطنية في الفترة بين 13 يناير و 4 فبراير المقبلين، 30 دقيقة لحفل الافتتاح الذي يحتضنه المركب الرياضي محمد الخامس بالدرالبيضاء.

وحسب ما كشفت عنه يومية الصباح في عددها ليوم غد الخميس، فإن اللجنة المنظمة قررت ألا يتعدى الاحتفال 30 دقيقة وستشارك فيه مجموعة من الفرق الموسيقية المغربية والإفريقية التي تتوفر على صيت عالمي إذ تعد أول مرة يتم فيها إشراك فنانين من خارج البلد المنظم لإحياء حفل الافتتاح.

وأضافت المصادر ذاتها، أن اللجنة ترغب في إبراز العام للمملكة المغربية المنفتح على القارة في السنوات الأخيرة وتوجيه رسالة إلى العالم مفادها أن المغرب يرغب في إشراك أشقائه الأفارقة في حفل الافتتاح كما هو شريك في عدة مجالات اقتصادية واجتماعية وسياسية .

كما قررت اللجنة المنظمة تنظيم فقرة خاصة بالألعاب الضوئية بإبراز الطابع الحداثي الذي تكتسيه هذه التظاهرة القارية.

ووعدت اللجنة المنظمة الجمهور الراغب في متابعة حفل الافتتاح والمباراة الأولى في التظاهرة بين المنتخب الوطني ونظيره الموريتاني بمفاجآت عديدة.

 

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افتتاح الشان المشاركون مركب محمد الخامس شوف تيفي

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