 اعتقال شرطي بالناظور بعد تورطه في عملية ابتزاز‎ ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..وزارة الصحة تمنع بيع هذا الحليب.. ردو بالكم ماتبقاوش تشريو هاد الحليب | بووز

عاجل..وزارة الصحة تمنع بيع هذا الحليب.. ردو بالكم ماتبقاوش تشريو هاد الحليب''

صادم..شخص ينتحل صفة دركي اغتصب فتاة وسط منزل أسرتها بشفشاون | حوادث و حقوق

صادم..شخص ينتحل صفة دركي اغتصب فتاة وسط منزل أسرتها بشفشاون

مشروع القطار فائق السرعة طنجة- الدار البيضاء قطع أشواطا هامة سنة 2017 | اقتصاد

مشروع القطار فائق السرعة طنجة- الدار البيضاء قطع أشواطا هامة سنة 2017

بالفيديو..شوفو أغرب الطقوس..عروسة كتعوم أمام الجميع | بووز

بالفيديو..شوفو أغرب الطقوس..عروسة كتعوم أمام الجميع

طرد إمام مغربي من فرنسا بسبب خطبة الجمعة | دولي

طرد إمام مغربي من فرنسا بسبب خطبة الجمعة

بالصور..على نهج مول البندير: شاب يتخلى عن مهنة التمريض ويحترف الغناء الشعبي | ثقافة و فنون

بالصور..على نهج مول البندير: شاب يتخلى عن مهنة التمريض ويحترف الغناء الشعبي

عاجل .. 40 قتيلا على الأقل في انفجارات كابول | دولي

عاجل .. 40 قتيلا على الأقل في انفجارات كابول

عــاجل:40 قتيلا في انفجار هز أفغانستان | دولي

عــاجل:40 قتيلا في انفجار هز أفغانستان

عــاجل..فاجعة مؤلمة تهز الدارالبيضاء..طوبيس دخل فقهوة و من بين الإصابات واحد تقطعات ليه رجليه و بوليسي | حوادث و حقوق

عــاجل..فاجعة مؤلمة تهز الدارالبيضاء..طوبيس دخل فقهوة و من بين الإصابات واحد تقطعات ليه رجليه و

باي باي 2017.. مرحى 2018

اعتقال شرطي بالناظور بعد تورطه في عملية ابتزاز‎

بتاريــخ : 28 دجنبر 2017 / 01:17 اعتقال شرطي بالناظور بعد تورطه في عملية ابتزاز‎ | حوادث و حقوق
اعتقال شرطي بالناظور بعد تورطه في عملية ابتزاز‎
جرى اعتقال شرطي يشتغل بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لرجال الأمن هذا الأسبوع بعد تورطه في عملية ابتزاز.

شوف تيفي

جرى اعتقال شرطي يشتغل بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لرجال الأمن هذا الأسبوع بعد تورطه في عملية ابتزاز.

وكانت الشرطة القضائية بمدينة الناظور قد فتحت تحقيقا الخميس المنصرم مع موظف شرطة برتبة مقدم رئيس يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز.

وأضافت مصادر شوف تيفي، أن المصالح الأمنية توصلت في وقت سابق بشكاية من شخص يدعي فيها أنه كان ضحية ابتزاز من طرف شخص آخر يزعم أنه شرطي وهو ما استدعى إجراء تحريات دقيقة أسفرت عن توقيف مرتكب تلك الأفعال.

وحسب مصادر شوف تيفي، فإن الشرطي سيتم إحالته على العدالة في الأيام القليلة المقبلة من أجل قول كلمتها الأخيرة في الملف.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

حوادث وحقوق ِشوف تيفي شرطي السجن ناظور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صادم..شخص ينتحل صفة دركي اغتصب فتاة وسط منزل أسرتها بشفشاون | حوادث و حقوق

صادم..شخص ينتحل صفة دركي اغتصب فتاة وسط منزل أسرتها بشفشاون

عــاجل..فاجعة مؤلمة تهز الدارالبيضاء..طوبيس دخل فقهوة و من بين الإصابات واحد تقطعات ليه رجليه و بوليسي | حوادث و حقوق

عــاجل..فاجعة مؤلمة تهز الدارالبيضاء..طوبيس دخل فقهوة و من بين الإصابات واحد تقطعات ليه رجليه و بوليسي

حصري وبالصورة ..هذا هو الطفل اللي مات بسبب قط مسعور بتطوان | حوادث و حقوق

حصري وبالصورة ..هذا هو الطفل اللي مات بسبب قط مسعور بتطوان

اندلاع حريق مهول بإحدى الشقق بدرب غلف + الفيديو | حوادث و حقوق

اندلاع حريق مهول بإحدى الشقق بدرب غلف + الفيديو

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..بكل براءة طفلة مغربية تُقارن بين الحب بفرنسا و تركيا و المغرب | بــووز
منذ 18 دقيقة

بالفيديو..بكل براءة طفلة مغربية تُقارن بين الحب بفرنسا و تركيا و المغرب

أقوى لقطة في تاريخ التلفزيون المغربي مباشرة بعد وفاة الملك الراحل الحسن الثاني‎ | قنوات أخرى

أقوى لقطة في تاريخ التلفزيون المغربي مباشرة بعد وفاة الملك الراحل الحسن الثاني‎

بعد فرض غرامة 25 درهم..المواطنين بفاس ملتزمين بالقانون الجديد و السبب حملة تحسيسية لرجال الأمن بالعاصمة العلمية | بــووز

بعد فرض غرامة 25 درهم..المواطنين بفاس ملتزمين بالقانون الجديد و السبب حملة تحسيسية لرجال الأمن بالعاصمة العلمية

بالفيديو..تصريحات قوية بعدما دخل طوبيس فقهوى بحي للا مريم فكازا | بــووز

بالفيديو..تصريحات قوية بعدما دخل طوبيس فقهوى بحي للا مريم فكازا

﻿

آخر المستجدات

عاجل..وزارة الصحة تمنع بيع هذا الحليب.. ردو بالكم ماتبقاوش تشريو هاد الحليب | بووز
منذ 10 دقائق

عاجل..وزارة الصحة تمنع بيع هذا الحليب.. ردو بالكم ماتبقاوش تشريو هاد الحليب''

صادم..شخص ينتحل صفة دركي اغتصب فتاة وسط منزل أسرتها بشفشاون | حوادث و حقوق

صادم..شخص ينتحل صفة دركي اغتصب فتاة وسط منزل أسرتها بشفشاون

مشروع القطار فائق السرعة طنجة- الدار البيضاء قطع أشواطا هامة سنة 2017 | اقتصاد

مشروع القطار فائق السرعة طنجة- الدار البيضاء قطع أشواطا هامة سنة 2017

بالفيديو..شوفو أغرب الطقوس..عروسة كتعوم أمام الجميع | بووز

بالفيديو..شوفو أغرب الطقوس..عروسة كتعوم أمام الجميع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.