اعتقال شرطي بالناظور بعد تورطه في عملية ابتزاز‎ ﻿

جرى اعتقال شرطي يشتغل بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لرجال الأمن هذا الأسبوع بعد تورطه في عملية ابتزاز.

شوف تيفي

جرى اعتقال شرطي يشتغل بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لرجال الأمن هذا الأسبوع بعد تورطه في عملية ابتزاز.

وكانت الشرطة القضائية بمدينة الناظور قد فتحت تحقيقا الخميس المنصرم مع موظف شرطة برتبة مقدم رئيس يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز.

وأضافت مصادر شوف تيفي، أن المصالح الأمنية توصلت في وقت سابق بشكاية من شخص يدعي فيها أنه كان ضحية ابتزاز من طرف شخص آخر يزعم أنه شرطي وهو ما استدعى إجراء تحريات دقيقة أسفرت عن توقيف مرتكب تلك الأفعال.

وحسب مصادر شوف تيفي، فإن الشرطي سيتم إحالته على العدالة في الأيام القليلة المقبلة من أجل قول كلمتها الأخيرة في الملف.