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صورة منير المحمدي بمليلية رفقة والديه تثير إعجاب المغاربة

بتاريــخ : 28 دجنبر 2017 / 00:58 صورة منير المحمدي بمليلية رفقة والديه تثير إعجاب المغاربة | سبور
صورة منير المحمدي بمليلية رفقة والديه تثير إعجاب المغاربة
لاقت صورة نشرها حارس مرمى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم منير المحمدي عبر حسابه الرسمي على تطبيق الإنستغرام رفقة عائلته الصغيرة‎ إعجاب النشطاء المغاربة.

شوف سبور

 

لاقت صورة نشرها حارس مرمى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم منير المحمدي عبر حسابه الرسمي على تطبيق الإنستغرام رفقة عائلته الصغيرة‎ إعجاب النشطاء المغاربة.

ونشر منير المحمدي حارس مرمى نومانسيا الإسباني صورة عائلية رفقة والديه وشقيقه الأصغر بمدينة مليلية أرفقها بتدوينة مؤثرة باللغة الإسبانية « أنا جد سعيد بالعائلة التي أملكها، شكرا لكم على الليلة التي قضيتها معكم، الأشياء المهمة في الحياة هي الأوقات والأحاسيس والعِبر التي نتعلمها ونعيشها ».

تجدر الإشارة إلى أن منير المحمدي فضل قضاء عطلة آخر السنة رفقة عائلته الصغيرة، على أن يستأنف التداريب بداية السنة الجديدة.

 

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منير المحمدي شوف تيفي سبور مليلية صور شوف تيفي

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