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سيارة هتلر في مزاد في الولايات المتحدة

بتاريــخ : 27 دجنبر 2017 / 23:10 سيارة هتلر في مزاد في الولايات المتحدة | منوعات
سيارة هتلر في مزاد في الولايات المتحدة
أصبحت سيارة ''مرسيدس'' التي كان يستخدمها الزعيم النازي أدولف هتلر في تنقلاته في ألمانيا معروضة للبيع في مزاد سيقام يوم 17 يناير المقبل في ولاية أريزونا الأمريكية وسيصب 10 % من ريع هذا الحدث لتمويل حملات

شوف تيفي

 أصبحت سيارة "مرسيدس" التي كان يستخدمها الزعيم النازي أدولف هتلر في تنقلاته في ألمانيا معروضة للبيع في مزاد سيقام يوم 17 يناير المقبل في ولاية أريزونا الأمريكية وسيصب 10 % من ريع هذا الحدث لتمويل حملات تربوية بشأن النازية والمحرقة اليهودية.

وحسب ما كشفت عنه مصادر دولية، فإن السيارة وهي من طراز « مرسيدس بنز 770 ك غروسر » كان يستخدمها هتلر خصوصا خلال مسيرة للاحتفال بالنصر في برلين بعد استسلام فرنسا العام 1940، وخلال زيارة إلى الديكتاتور الإيطالي بينيتو موسوليني.

تجدر الإشارة، إلى أن سيارة هتلر صودرت في فرنسا على يد القوات الأمريكية التي كانت تجهل مصدرها فضمتها إلى مجموعة السيارات التابعة للشرطة العسكرية.

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