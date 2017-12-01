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مواطن بريطاني مطلوب بألمانيا في قبضة أمن طنجة

بتاريــخ : 27 دجنبر 2017 / 22:36 مواطن بريطاني مطلوب بألمانيا في قبضة أمن طنجة | بوليتيك
مواطن بريطاني مطلوب بألمانيا في قبضة أمن طنجة
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة من إيقاف مواطن بريطاني من أصل باكستاني كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في مواجهته عن القضاء الألماني للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالغش

شوف تيفي

 تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة من إيقاف مواطن بريطاني من أصل باكستاني كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في مواجهته عن القضاء الألماني للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالغش والتهرب الضريبي وذلك يوم أمس الثلاثاء.

وحسب بلاغ من المديرية العامة للأمن الوطني توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإن العناصر الأمنية أوقفت المشتبه به بأحد الفنادق المصنفة بطنجة بعدما تبين أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي منذ شهر شتنبر من العام الماضي لارتباطه بشبكة إجرامية دولية تلاعبت في قيمة الضريبة على القيمة المضافة مما كبد إدارة الضرائب الألمانية خسائر مالية قدرت بأزيد من 60 مليار سنتيم.

وأَضاف البلاغ الأمني أنه وبفضل الأبحاث والتحريات المنجزة أظهرت أن هذه الشبكة الإجرامية كانت تنشط بكل من جمهورية التشيك وبولونيا علاوة على ألمانيا منذ سنة 2010.

هذا وبعد إيقافه جرى إيداع المعني بالأمر رهن تدبير الحراسة النظرية، في وقت تم فيه إشعار مصالح الأمن الألمانية عبر مكتبها للأنتربول وذلك من أجل التعجيل بإرسال الطلب الرسمي للتسليم عبر القنوات الدبلوماسية المعتادة.

 

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حوادث وحقوق مواطن بريطاني ألمانيا أمن طنجة شوف تيفي

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