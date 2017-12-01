عاجل على خطى الزاكي.. رشيد الطاوسي مدربا رسميا لشباب بلوزداد الجزائري ﻿

أعلنت إدارة شباب بلوزداد الجزائري لكرة القدم مساء يومه الأربعاء عن تعاقدها مع المدرب السابق للمنتخب المغربي رشيد الطاوسي لمدة 18 شهرا، وذلك خلفا لإيفيكا تودوروف المقال من منصبه لسوء النتائج .

شوف سبور

أعلنت إدارة شباب بلوزداد الجزائري لكرة القدم مساء يومه الأربعاء عن تعاقدها مع المدرب السابق للمنتخب المغربي رشيد الطاوسي لمدة 18 شهرا، وذلك خلفا لإيفيكا تودوروف المقال من منصبه لسوء النتائج .

وكانت إدارة نهضة بركان قد استغنت عن خدمات الطاوسي الشهر المنصرم بعد النتائج السلبية التي حققها رفقة الفريق خلال الشطر الأول من البطولة الوطنية الاحترافية.

تجدر الإشارة، إلى أن المدرب بادو الزاكي أشرف على النادي الجزائري العام الماضي و حقق معه لقب كأس الجزائر و احتل رتبة مشرفة بالدوري المحلي بعدما كان ضمن المراكز المتأخرة.