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صاروخ يقتل شابا مغربيا بسوريا..هذه هويته

بتاريــخ : 27 دجنبر 2017 / 22:11 صاروخ يقتل شابا مغربيا بسوريا..هذه هويته | دولي
صاروخ يقتل شابا مغربيا بسوريا..هذه هويته
لقي ابن مدينة المضيق أشرف جويد حتفه مؤخرا بسوريا التي يقاتل فيها في صفوف أحد التنظيمات الإرهابية وهي حركة أحرار الشام.

شـــوف تيفي:

لقي ابن مدينة المضيق أشرف جويد حتفه مؤخرا بسوريا التي يقاتل فيها في صفوف أحد التنظيمات الإرهابية وهي حركة أحرار الشام.

وتداولت مصادر مختلفة أن الراحل توفي بعد انفجار صاروخ ألقي في المناطق التي تسيطر عليها تلك التنظيمات.

وقال أبو حفص في تدوينة له أن القتيل هو من " أذكى من عرفت من الشباب ، ومن أكثرهم نشاطا وحماسا واطلاعا وسرعة بديهة، عرفته شابا صغيرا لا يتجاوز عمره ثمانية عشرة سنة، ومع ذلك ينتمي لعدد من التنظيمات السياسية والجمعوية، ومشاركا نشيطا بحراك 20 فبراير..."

وأضاف أنه "مع بداية الحراك بسوريا، كان حاضرا باغلب المظاهرات المناصرة للحراك، وحرك فيه ذلك رغبة الالتحاق بسوريا ونصرة المعارضة السورية.....رغم ما كان يكنه لي من احترام ومحبة ، وجهودي معه لتوجيه حماسه وذكائه للعمل السياسي والمدني، إلا أن رغبته وتأثره كانا أكبر من ذلك... استشارني في أمر ذهابه فرفضت رفضا جازما...."، وأشار أن الذي وقع ، وهو ما عرفته بعد ذلك.. أنه استشار بعض الشيوخ في الذهاب، وأخبرهم برفضي القاطع للأمر، فوجد منهم تشجيعا وتحريضا، نصحوه فقط بأن لا يلتحق بداعش، وأن يختار فصيلا معتدلا بزعمهم كالنصرة أو أحرار الشام....".

وختم أبو حفص بالقول أنه "أخذ بنصيحة القوم التي وافقت هواه وحماسه.. والتحق بسوريا وحركة أحرار الشام... ونشر صوره حاملا للسلاح...

لم يطل مكثه بأحرار الشام... انتقل إلى ما هو أكثر تطرفا: داعش... علم انها بنية فكرية واحدة... واصول متفقة، فاختار التنظيم الأقوى والأكثر تواجدا في الميدان...".

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شـــوف تيفي المغرب داعش أبو حفص سوريا قتال

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