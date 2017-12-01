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حكم بالسجن مع وقف التنفيذ في فرنسا بحق مغربي حاول التسلل لموكب الملك

بتاريــخ : 27 دجنبر 2017 / 21:57 حكم بالسجن مع وقف التنفيذ في فرنسا بحق مغربي حاول التسلل لموكب الملك | بوليتيك
حكم بالسجن مع وقف التنفيذ في فرنسا بحق مغربي حاول التسلل لموكب الملك
أدان القضاء الفرنسي بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ مغربيا يبلغ من العمر 39 عاما حاول التسلل إلى موكب الملك محمد السادس قرب باريس قصد تبليغه بوضع والده.

شوف تيفي

 أدان القضاء الفرنسي بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ مغربيا يبلغ من العمر 39 عاما حاول التسلل إلى موكب الملك محمد السادس قرب باريس قصد تبليغه بوضع والده. 

وحسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس، مساء يومه الأربعاء، فإن المحكمة الفرنسية برأت المعني بالأمر من تهمة « عنف متعمد بواسطة السلاح ».

 تجدر الإشارة، إلى أن المتهم حاول يوم 24 شتنبر المنصرم التسلل إلى موكب الملك محمد السادس بعدما كان متواجدا بالقرب من قصر بيتز الذي يملكه العاهل المغربي نواحي باريس.

 ومن جهته، أوضح سمير إيدير محامي المتهم أن هذا الأخير كان يريد أن يتحدث للملك عن وضع والده المأساوي وهو عسكري متقاعد يحصل على معاش بسيط لا يمكنه من العيش الكريم، مضيفا « إن موكلي يحترم جدا الملك ولم يكن البتة يريد الاعتداء عليه، بل كان يريد حلا للمشكلة ».

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