 عــاجل:الملك يترأس بالرباط حفلا دينيا بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لوفاة المغفور له الملك الحسن الثاني ﻿
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عــاجل:الملك يترأس بالرباط حفلا دينيا بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لوفاة المغفور له الملك الحسن الثاني

بتاريــخ : 27 دجنبر 2017 / 21:30 عــاجل:الملك يترأس بالرباط حفلا دينيا بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لوفاة المغفور له الملك الحسن الثاني | بوليتيك
عــاجل:الملك يترأس بالرباط حفلا دينيا بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لوفاة المغفور له الملك الحسن الثاني
أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، سيترأس غدا الخميس بضريح محمد الخامس بالرباط، الحفل الديني الذي سيقام بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لوفاة فقيد المغرب العظيم

شــــوف تيفي:

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، سيترأس غدا الخميس بضريح محمد الخامس بالرباط، الحفل الديني الذي سيقام بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني ..

:وفي ما يلي نص البلاغ

"تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سيترأس أعزه الله بضريح محمد الخامس بمدينة الرباط، الحفل الديني الذي سيقام بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، وذلك يوم غد الخميس 09 ربيع الثاني 1439 هـ، الموافق ل 28 دجنبر 2017م.

وستتلى بهذه المناسبة آيات بينات من الذكر الحكيم، يليها إنشاد أمداح نبوية والختم والدعاء لسيدنا نصره الله.

وسيبث هذا الحفل الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة بعد صلاة عشاء يوم غد

 

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شـــوف تيفي المغرب بلاغ الرباط ضريح محمد الخامس الحسن الثاني

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