فيديو.. الريف الحسيمي يرتقي في البطولة على حساب الكوكب المراكشي ﻿

انهزم فريق الكوكب المراكشي لكرة القدم، قبل قليل، أمام مضيفه شباب الريف الحسيمي بهدف لصفر في المباراة التي احتضنها ملعب ميمون العرصي؛ لحساب الجولة 14 من بطولة اتصالات المغرب للمحترفين.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

انهزم فريق الكوكب المراكشي لكرة القدم، قبل قليل، أمام مضيفه شباب الريف الحسيمي بهدف لصفر في المباراة التي احتضنها ملعب ميمون العرصي؛ لحساب الجولة 14 من بطولة اتصالات المغرب للمحترفين.

وتمكن شباب الريف الحسيمي من التقدم في النتيجة في شوط المباراة الثاني برأسية المهاجم الملوكي .

وبهذه النتيحة تجمد رصيد الكوكب المراكشي في النقطة 17 في الصف العاشر مؤقتا مع مباراة ناقصة أمام الوداد البيضاوي.

ويستقبل الكوكب في الجولة 15 يوم السبت القادم ضيفه النهضة البركانية بملعب المسيرة بمدينة آسفي.