بالصور..النسخة الثانية من كاستينغ ''نبيل مود'' بحضور خولة بن عمران وزوجها وسام الأمير ﻿

نظمت جمعية ''ألوان الشرق للثقافة والتنمية'' كاستينغ ''نبيل مود'' في دورته الثانية، بمسرح محمد السادس بعروس الشرق مدينة وجدة، لاختيار أنسب العارضات والعارضين المشاركين هذه السنة بالدورة الثانية

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نظمت جمعية ''ألوان الشرق للثقافة والتنمية'' كاستينغ ''نبيل مود" في دورته الثانية، بمسرح محمد السادس بعروس الشرق مدينة وجدة، لاختيار أنسب العارضات والعارضين المشاركين هذه السنة بالدورة الثانية لمهرجان الأناقة والإبداع الفني..

اختار المنظمون برئاسة السيدة فتيحة البودالي، رئيسة جمعية ''ألوان الشرق للثقافة والتنمية''، كل من الفنانة خولة بن عمران، والفنان اللبناني وسام أمير، بالإضافة إلى الملحن والموزع حميد الداوسي، والمصمم المبدع نبيل مود، و المصممة الراقية صوفيا لحريشي، ليكونوا أعضاء لجنة تحكيم المسابقة، التي عرفت مشاركة قوية لعارضات ولعارضين من مختلف ربوع المملكة، مما انعكس على جودة الحدث الذي عرف نجاحا باهرا من حيث التنظيم الجيد والكفاءة العالية في التدبير والتسيير من طرف شركة A3S création.

جدير بالذكرأنه ستحضر مجموعة من الشخصيات البارزة بالجهة الشرقية لمواكبة هذا الكاستينغ، كرجل الأعمال والبرلماني بلقاسم المير، و السيد عبد الناصر بوتشيش، مدير غرفة الصناعة التقليدية، و الفنانة بيان بلعياشي، وكذا الفائزة بلقب أحسن عارضة منال تيجيني، التي تألقت بحضورها المتميز ومشاركتها اللافتة، رفقة مجموعة من العارضين والعارضات الذين شاركوا بالنسخة السابقة، وكان حضورهم تحفيزا ودعما للمشاركين الجدد.

وأعلنت لجنة التحكيم عن تاريخ إعلان النتائج بحر هذا الأسبوع ، كما من المنتظر أن تنعقد الدورة الثانية شهر أبريل المقبل، لتبصم على استمرارية المهرجان الذي أخذ على عاتقه تجديد الزي المغربي والمساهمة في التعريف به.