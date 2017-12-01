أسرة رفضت تنفيذ حكم بالإفراغ فصعد أحد أفرادها إلى سطح المنزل ورشق عناصر القوة العمومية بالحجارة+(تفاصيل مثيرة) ﻿

تداولت جرائد إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو، مدته 54 ثانية، يوثق لتدخل باشرته عناصر الأمن من أجل تنفيذ حكم قضائي يتعلق بإفراغ مسكن كائن بحي محمد أنطوطو بمدينة مريرت.

''شــوف تيفي''

تداولت جرائد إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو، مدته 54 ثانية، يوثق لتدخل باشرته عناصر الأمن من أجل تنفيذ حكم قضائي يتعلق بإفراغ مسكن كائن بحي محمد أنطوطو بمدينة مريرت.

وفي هذا الصدد أوضحت مصالح الأمن حقيقة شريط الفيديو الذي يوثق لعملية إفراغ مسكن بمدينة مريرت، حسب ''إخبارية'' توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منها ، بأن عناصر الشرطة بمدينة مريرت تم انتدابها، يوم أمس الثلاثاء، لمؤازرة مأمور التنفيذ بالمحكمة الابتدائية في إطار تسخير القوة العمومية، وذلك من أجل تنفيذ حكم قضائي يتعلق بإفراغ المسكن الظاهر في الشريط.

وكانت هذه هي المرة الثالثة التي تتم فيها محاولة تنفيذ الحكم القضائي المذكور، غير أن صعوبات مادية عرقلت التنفيذ في المرات السابقة بسبب رفض ساكني المنزل الامتثال لمنطوق الحكم، وهو ما استدعى تسخير القوة العمومية والاستعانة بعناصر الشرطة لضمان التنفيذ.

ويستطرد المصدر الأمني، بأن أحد أفراد الأسرة موضوع حكم الإفراغ صعد إلى سقف المنزل ورشق عناصر القوة العمومية بالحجارة، معرضا أمنهم وسلامتهم للخطر، وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة المختصة بهذه المستجدات، قبل أن تتم ملاحقة المشتبه به وتوقيفه من أجل تحقير مقرر قضائي وتعريض عناصر القوة العمومية للعنف أثناء مزاولتهم لمهامهم.

هــذا وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به رفقة والدته تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تقديمهما في حالة اعتقال صباح اليوم الأربعاء، برفقة خمسة أشخاص آخرين يشتبه في مشاركتهم في الاعتراض.