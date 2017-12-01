 أسرة رفضت تنفيذ حكم بالإفراغ فصعد أحد أفرادها إلى سطح المنزل ورشق عناصر القوة العمومية بالحجارة+(تفاصيل مثيرة) ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تسريب فيديو: أبرهون العميد السابق لفريق المغرب التطواني يفجرها ويكشف حقائق مثيرة | بووز

تسريب فيديو: أبرهون العميد السابق لفريق المغرب التطواني يفجرها ويكشف حقائق مثيرة

غريب..مسجد بمراكش يتحول إلى قاعة أفراح | مجتمع

غريب..مسجد بمراكش يتحول إلى قاعة أفراح

بالفيديو..الحياة في المغرب جعلت المهاجرين يتخلون عن الحلم الأوروبي‎ | بووز

بالفيديو..الحياة في المغرب جعلت المهاجرين يتخلون عن الحلم الأوروبي‎

عاجل .. العثور على جثة طفل رضيع نهشتها الكلاب الضالة ولم تبق منها سوى الرأس | حوادث و حقوق

عاجل .. العثور على جثة طفل رضيع نهشتها الكلاب الضالة ولم تبق منها سوى الرأس

سيارة هتلر في مزاد في الولايات المتحدة | منوعات

سيارة هتلر في مزاد في الولايات المتحدة

مواطن بريطاني مطلوب بألمانيا في قبضة أمن طنجة | بوليتيك

مواطن بريطاني مطلوب بألمانيا في قبضة أمن طنجة

صاروخ يقتل شابا مغربيا بسوريا..هذه هويته | دولي

صاروخ يقتل شابا مغربيا بسوريا..هذه هويته

شاهد بالفيديو هدف ميلان الأول أمام الانتر في كأس ايطاليا | ديربي ميلانو | بووز

شاهد بالفيديو هدف ميلان الأول أمام الانتر في كأس ايطاليا | ديربي ميلانو

حكم بالسجن مع وقف التنفيذ في فرنسا بحق مغربي حاول التسلل لموكب الملك | بوليتيك

حكم بالسجن مع وقف التنفيذ في فرنسا بحق مغربي حاول التسلل لموكب الملك

باي باي 2017.. مرحى 2018

أسرة رفضت تنفيذ حكم بالإفراغ فصعد أحد أفرادها إلى سطح المنزل ورشق عناصر القوة العمومية بالحجارة+(تفاصيل مثيرة)

بتاريــخ : 27 دجنبر 2017 / 20:18 أسرة رفضت تنفيذ حكم بالإفراغ فصعد أحد أفرادها إلى سطح المنزل ورشق عناصر القوة العمومية بالحجارة+(تفاصيل مثيرة) | مجتمع
أسرة رفضت تنفيذ حكم بالإفراغ فصعد أحد أفرادها إلى سطح المنزل ورشق عناصر القوة العمومية بالحجارة+(تفاصيل مثيرة)
تداولت جرائد إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو، مدته 54 ثانية، يوثق لتدخل باشرته عناصر الأمن من أجل تنفيذ حكم قضائي يتعلق بإفراغ مسكن كائن بحي محمد أنطوطو بمدينة مريرت.

''شــوف تيفي''

 

تداولت جرائد إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو، مدته 54 ثانية، يوثق لتدخل باشرته عناصر الأمن من أجل تنفيذ حكم قضائي يتعلق بإفراغ مسكن كائن بحي محمد أنطوطو بمدينة مريرت.

وفي هذا الصدد أوضحت مصالح الأمن حقيقة شريط الفيديو الذي يوثق لعملية إفراغ مسكن بمدينة مريرت، حسب ''إخبارية'' توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منها ، بأن عناصر الشرطة بمدينة مريرت تم انتدابها، يوم أمس الثلاثاء، لمؤازرة مأمور التنفيذ بالمحكمة الابتدائية في إطار تسخير القوة العمومية، وذلك من أجل تنفيذ حكم قضائي يتعلق بإفراغ المسكن الظاهر في الشريط.

وكانت هذه هي المرة الثالثة التي تتم فيها محاولة تنفيذ الحكم القضائي المذكور، غير أن صعوبات مادية عرقلت التنفيذ في المرات السابقة بسبب رفض ساكني المنزل الامتثال لمنطوق الحكم، وهو ما استدعى تسخير القوة العمومية والاستعانة بعناصر الشرطة لضمان التنفيذ.

ويستطرد المصدر الأمني، بأن أحد أفراد الأسرة موضوع حكم الإفراغ صعد إلى سقف المنزل ورشق عناصر القوة العمومية بالحجارة، معرضا أمنهم وسلامتهم للخطر، وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة المختصة بهذه المستجدات، قبل أن تتم ملاحقة المشتبه به وتوقيفه من أجل تحقير مقرر قضائي وتعريض عناصر القوة العمومية للعنف أثناء مزاولتهم لمهامهم.

هــذا وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به رفقة والدته تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تقديمهما في حالة اعتقال صباح اليوم الأربعاء، برفقة خمسة أشخاص آخرين يشتبه في مشاركتهم في الاعتراض.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي العمومية حجارة المصدر الأمني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

غريب..مسجد بمراكش يتحول إلى قاعة أفراح | مجتمع

غريب..مسجد بمراكش يتحول إلى قاعة أفراح

عاجل..الحموشي والوزيران بوسعيد وساجد في جنازة والد وزير الداخلية لفتيت+صور | مجتمع

عاجل..الحموشي والوزيران بوسعيد وساجد في جنازة والد وزير الداخلية لفتيت+صور

حصــري:صدمة غير متوقعة لوالدة التلميذ اللي شرمل الأستاذة ديالو فكازا بعد الحكم عليه ب4 أشهر ..و هاشنو وقع ليها فوسط المحكمة | مجتمع

حصــري:صدمة غير متوقعة لوالدة التلميذ اللي شرمل الأستاذة ديالو فكازا بعد الحكم عليه ب4 أشهر ..و هاشنو وقع ليها فوسط المحكمة

عاجل..وصول عبد الوافي لفتيت لمدينة تطوان لحضور جنازة والده المتوفى | مجتمع

عاجل..وصول عبد الوافي لفتيت لمدينة تطوان لحضور جنازة والده المتوفى

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..المغاربة مبقاوش قادرين يشريو الدجاج و مطيشة بسبب الغلاء | حصاد اليوم
منذ 2 دقائق

بالفيديو..المغاربة مبقاوش قادرين يشريو الدجاج و مطيشة بسبب الغلاء

بالفيديو..ريبو ليهم سوق كايخدمو فيه بليساسفة و معطاوهمش البديل..معاناة فراشــة يستغلون الملك العمومي | خارج البلاطو

بالفيديو..ريبو ليهم سوق كايخدمو فيه بليساسفة و معطاوهمش البديل..معاناة ''فراشــة'' يستغلون الملك العمومي

فيديو داير البوز في الفيسبوك..جديد الراب المغربي | زووم

فيديو داير البوز في الفيسبوك..جديد الراب المغربي

بالفيديو..شاهد ردة فعل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لحظة دفن والده بتطوان | بــووز

بالفيديو..شاهد ردة فعل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لحظة دفن والده بتطوان

﻿

آخر المستجدات

تسريب فيديو: أبرهون العميد السابق لفريق المغرب التطواني يفجرها ويكشف حقائق مثيرة | بووز
منذ 8 دقائق

تسريب فيديو: أبرهون العميد السابق لفريق المغرب التطواني يفجرها ويكشف حقائق مثيرة

غريب..مسجد بمراكش يتحول إلى قاعة أفراح | مجتمع

غريب..مسجد بمراكش يتحول إلى قاعة أفراح

بالفيديو..الحياة في المغرب جعلت المهاجرين يتخلون عن الحلم الأوروبي‎ | بووز

بالفيديو..الحياة في المغرب جعلت المهاجرين يتخلون عن الحلم الأوروبي‎

عاجل .. العثور على جثة طفل رضيع نهشتها الكلاب الضالة ولم تبق منها سوى الرأس | حوادث و حقوق

عاجل .. العثور على جثة طفل رضيع نهشتها الكلاب الضالة ولم تبق منها سوى الرأس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.