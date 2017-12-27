في واقعة خطيرة.. قتل زوجته وترك خريطة للوصول إلى جثتها وانتحر ﻿

أقدم زوج يبلغ من العمر 47 سنة على قتل زوجته البالغة قيد حياتها 44 سنة خنقا بعد نشوب خلاف بينهما، ليقدم على الإنتحار بعدها بالولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع.

شوف تيفي



أقدم زوج يبلغ من العمر 47 سنة على قتل زوجته البالغة قيد حياتها 44 سنة خنقا بعد نشوب خلاف بينهما، ليقدم على الإنتحار بعدها بالولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع.

وحسب ما كشفت عنه تقارير دولية، فإن الشرطة الأمريكية وبعد عثورها على جثة الزوج مرتكب الجريمة الشنيعة، وجدت بجانبه رسالة تضم خريطة مرسومة باليد تشرح الطريق للوصول إلى جثة زوجته تيريزا.

وأَضافت التقارير ذاتها، أن الجاني كتب في رسالته، « أعتذر عن إخفاء جثتها بعيدا من الجميع، اعثر عليها وادفن جثتها، لم يكن يحق لي أن أقوم بما فعلت أنا أحبها كثيرا ».