على هامش الجدل حول ترتيب أثرياء المغرب في مجلة فوربس ﻿

لا مصداقية لمعلومة أو خبر في غياب الصدق والوفاء لمصدر الخبر

شـوف تيفي:

لا مصداقية لمعلومة أو خبر في غياب الصدق والوفاء لمصدر الخبر

من القواعد الأساسية للخبر الصحافي، يوجد الصدق، فهو سبب متاعب الصحافيين الذين تفرض عليهم المهنة، التحري المستمر لضمان مصداقية الخبر الذي تعرضه الصحيفة، ورقية كانت أم إلكترونية، على جمهور قرائها أو زوارها المفترضين.. وهناك حالات محدودة جدا متفق عليها في كل مواثيق أخلاقيات مهنة الصحافة التي قد تفرض عدم قول كل الحقيقة، وذلك إما لاعتبارات إنسانية أو أخلاقية أو وطنية.

سياق هذا الكلام، هو الجدل الذي أثير اليوم على الساحة الإعلامية وفي مواقع التواصل الاجتماعي، حول نشر إحدى اليوميات الورقية والموقع المرتبط بها، لنتائج تصنيف فوربيس للأثرياء المغاربة، حيث أفرزت نتائج المجلة الأمريكية ترتيبا، هو غير ما أعلنته المجلة المتخصصة في اليومية الورقية والموقع الإلكتروني، حيث الثاني أصبح الأول، والثري الذي نصبته مجلة "فوربيس" أولا تراجع إلى الصف الثاني، مع العلم أن الخبر الصحافي أعلن أنه يستند إلى مصدر المجلة الأمريكية، وهو ما يطرح بعدا أخلاقيا حول علاقة الصحافي بمصدر الخبر الذي اعتمده في صياغة خبره، هل بقي وفيا أم لا للخبر الأصلي؟

إن الجريدة الورقية والموقع الإلكتروني الصادرين عن نفس المؤسسة الإعلامية، لا يخفيان مصدر خبرهما، وهو مجلة "فوربيس" الأمريكية، أي أن المصدر معلوم لدى المهتمين، أي أن المصدر الأصلي واحد، والنتيجة المعلنة واضحة ولا تخضع لاجتهاد التأويل والأرقام المعلنة ليس مستعصية حتى يقع الصحافي في شراك التأويل وسوء الترجمة، وهو ما يطرح مشكلا أساسيا جدير بالنقاش النزيه والمترفع عن تبادل الاتهامات من أجل الرقي بممارسة مهنية متقدمة، فكلنا معرضون للخطأ، والصحافة ممارسة مهنية غير بعيدة عن الخطأ الإنساني، لكن الدفاع عن الخطأ هو السيء وغير الأخلاقي ويضر المهنة..

فلو أن الجريدة الورقية أو الإلكترونية اجتهدت وقامت ببحثها الخاص اعتمادا على معايير منسجمة وكانت نتائجها منطقية ووصلت إلى كون عزيز أخنوش الثري الأول بالمملكة، لما طرح الأمر أي مشكل، فهذا اجتهاد شخصي للصحافي وللصحيفة أجر الاجتهاد على الأقل، أما وأن يتم تحريف النتائج التي نقلها عن مصدر خبر، فهنا يدخل اعتبار مبدأ الصدق في نشر الخبر، واستمرار الصحافي في الدفاع عن الخطأ وعدم تصويب المعلومة، يدفع إلى التساؤل البديهي، عن الخلفية والغاية التي تحكمت في تغيير نتائج ترتيب المجلة الأمريكية المتوفرة في السابق وعبر موقعها الرسمي ولصالح من؟ ما القيمة التي يتحصل عليها من وراء تحريف الخبر الأصلي؟