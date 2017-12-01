 ترقية الشرطي الشهير اللي ظهر في مقطع فيديو وهو يبكي بعد وفاة زملائه بفاس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

غريب..مسجد بمراكش يتحول إلى قاعة أفراح | مجتمع

غريب..مسجد بمراكش يتحول إلى قاعة أفراح

بالفيديو..الحياة في المغرب جعلت المهاجرين يتخلون عن الحلم الأوروبي‎ | بووز

بالفيديو..الحياة في المغرب جعلت المهاجرين يتخلون عن الحلم الأوروبي‎

عاجل .. العثور على جثة طفل رضيع نهشتها الكلاب الضالة ولم تبق منها سوى الرأس | حوادث و حقوق

عاجل .. العثور على جثة طفل رضيع نهشتها الكلاب الضالة ولم تبق منها سوى الرأس

سيارة هتلر في مزاد في الولايات المتحدة | منوعات

سيارة هتلر في مزاد في الولايات المتحدة

مواطن بريطاني مطلوب بألمانيا في قبضة أمن طنجة | بوليتيك

مواطن بريطاني مطلوب بألمانيا في قبضة أمن طنجة

صاروخ يقتل شابا مغربيا بسوريا..هذه هويته | دولي

صاروخ يقتل شابا مغربيا بسوريا..هذه هويته

شاهد بالفيديو هدف ميلان الأول أمام الانتر في كأس ايطاليا | ديربي ميلانو | بووز

شاهد بالفيديو هدف ميلان الأول أمام الانتر في كأس ايطاليا | ديربي ميلانو

حكم بالسجن مع وقف التنفيذ في فرنسا بحق مغربي حاول التسلل لموكب الملك | بوليتيك

حكم بالسجن مع وقف التنفيذ في فرنسا بحق مغربي حاول التسلل لموكب الملك

فيديو : مانشستر سيتي يواصل تحطيم الارقام بفوز جديد على نيوكاسل بهدف نظيف | بووز

فيديو : مانشستر سيتي يواصل تحطيم الارقام بفوز جديد على نيوكاسل بهدف نظيف

باي باي 2017.. مرحى 2018

ترقية الشرطي الشهير اللي ظهر في مقطع فيديو وهو يبكي بعد وفاة زملائه بفاس

بتاريــخ : 27 دجنبر 2017 / 19:54 ترقية الشرطي الشهير اللي ظهر في مقطع فيديو وهو يبكي بعد وفاة زملائه بفاس | بوليتيك
ترقية الشرطي الشهير اللي ظهر في مقطع فيديو وهو يبكي بعد وفاة زملائه بفاس
علمت قناة ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعه أن الشرطي لحسن بلعبيد الذي تعرف عليه المغاربة قبل أشهر من خلال فيديو للقناة والذي ظهر خلاله وهو يذرف الدموع حزنا على زملائه شهداء الواجب، كان من بين رجال الأمن

''شوف تيفي''

 علمت قناة ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعه أن الشرطي لحسن بلعبيد الذي تعرف عليه المغاربة قبل أشهر من خلال فيديو للقناة والذي ظهر خلاله وهو يذرف الدموع حزنا على زملائه شهداء الواجب، كان من بين رجال الأمن الحاصلين على الترقية قبل نهاية السنة الجارية.

 وأوضح المصدر ذاته بأن الشرطي المذكور، توصل صباح يومه الأربعاء، بخبر ترقيته إلى رتبة ضابط شرطة.

 وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أعلنت في بلاغها أن عدد المستفيدين من الترقية بالاختيار برسم السنة المالية 2017 بلغ 8644 مستفيدا من مختلف الرتب والأسلاك، وذلك بنسبة مئوية ناهزت هذه السنة 46 في المئة من المدرجين في جداول الترشيح للترقية، وأوضحت أن هذه الترقية شملت 6292 موظفا ممن يعملون بالزي الرسمي، و 2312 من العاملين بالزي المدني، علاوة على 40 من الأطر والموظفين المشتركين بين الوزارات والموضوعين رهن إشارة مصالح الأمن الوطني.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الشرطي لحسن بلعيد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مواطن بريطاني مطلوب بألمانيا في قبضة أمن طنجة | بوليتيك

مواطن بريطاني مطلوب بألمانيا في قبضة أمن طنجة

حكم بالسجن مع وقف التنفيذ في فرنسا بحق مغربي حاول التسلل لموكب الملك | بوليتيك

حكم بالسجن مع وقف التنفيذ في فرنسا بحق مغربي حاول التسلل لموكب الملك

عــاجل:الملك يترأس بالرباط حفلا دينيا بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لوفاة المغفور له الملك الحسن الثاني | بوليتيك

عــاجل:الملك يترأس بالرباط حفلا دينيا بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لوفاة المغفور له الملك الحسن الثاني

العثماني يفجر قنبلة البوطا ويقرر زيادة 30 درهما في ثمنها | بوليتيك

''العثماني'' يفجر قنبلة ''البوطا'' ويقرر زيادة 30 درهما في ثمنها

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..ريبو ليهم سوق كايخدمو فيه بليساسفة و معطاوهمش البديل..معاناة فراشــة يستغلون الملك العمومي | خارج البلاطو
منذ 4 دقائق

بالفيديو..ريبو ليهم سوق كايخدمو فيه بليساسفة و معطاوهمش البديل..معاناة ''فراشــة'' يستغلون الملك العمومي

فيديو داير البوز في الفيسبوك..جديد الراب المغربي | زووم

فيديو داير البوز في الفيسبوك..جديد الراب المغربي

بالفيديو..شاهد ردة فعل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لحظة دفن والده بتطوان | بــووز

بالفيديو..شاهد ردة فعل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لحظة دفن والده بتطوان

بالفيديو..لقطة اليوم من الدارالبيضاء..شوفو و حْكمو | خارج البلاطو

بالفيديو..لقطة اليوم من الدارالبيضاء..شوفو و حْكمو

﻿

آخر المستجدات

غريب..مسجد بمراكش يتحول إلى قاعة أفراح | مجتمع
منذ 30 دقيقة

غريب..مسجد بمراكش يتحول إلى قاعة أفراح

بالفيديو..الحياة في المغرب جعلت المهاجرين يتخلون عن الحلم الأوروبي‎ | بووز

بالفيديو..الحياة في المغرب جعلت المهاجرين يتخلون عن الحلم الأوروبي‎

عاجل .. العثور على جثة طفل رضيع نهشتها الكلاب الضالة ولم تبق منها سوى الرأس | حوادث و حقوق

عاجل .. العثور على جثة طفل رضيع نهشتها الكلاب الضالة ولم تبق منها سوى الرأس

سيارة هتلر في مزاد في الولايات المتحدة | منوعات

سيارة هتلر في مزاد في الولايات المتحدة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.