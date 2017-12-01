ترقية الشرطي الشهير اللي ظهر في مقطع فيديو وهو يبكي بعد وفاة زملائه بفاس ﻿

علمت قناة ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعه أن الشرطي لحسن بلعبيد الذي تعرف عليه المغاربة قبل أشهر من خلال فيديو للقناة والذي ظهر خلاله وهو يذرف الدموع حزنا على زملائه شهداء الواجب، كان من بين رجال الأمن

''شوف تيفي''

علمت قناة ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعه أن الشرطي لحسن بلعبيد الذي تعرف عليه المغاربة قبل أشهر من خلال فيديو للقناة والذي ظهر خلاله وهو يذرف الدموع حزنا على زملائه شهداء الواجب، كان من بين رجال الأمن الحاصلين على الترقية قبل نهاية السنة الجارية.

وأوضح المصدر ذاته بأن الشرطي المذكور، توصل صباح يومه الأربعاء، بخبر ترقيته إلى رتبة ضابط شرطة.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أعلنت في بلاغها أن عدد المستفيدين من الترقية بالاختيار برسم السنة المالية 2017 بلغ 8644 مستفيدا من مختلف الرتب والأسلاك، وذلك بنسبة مئوية ناهزت هذه السنة 46 في المئة من المدرجين في جداول الترشيح للترقية، وأوضحت أن هذه الترقية شملت 6292 موظفا ممن يعملون بالزي الرسمي، و 2312 من العاملين بالزي المدني، علاوة على 40 من الأطر والموظفين المشتركين بين الوزارات والموضوعين رهن إشارة مصالح الأمن الوطني.